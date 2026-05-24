Ronaldo atau Messi? Bernardo Tavares Bikin Penasaran Soal Skuad Persebaya Surabaya Musim Depan

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares belum mau membocorkan komposisi pemain untuk musim depan meski sukses membawa Green Force finis di empat besar Super League 2025/2026.

Usai menang telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026), pelatih asal Portugal itu justru melempar candaan soal Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo.

Persebaya Surabaya menutup musim dengan 58 poin sekaligus mencatat raihan lebih baik dibanding musim sebelumnya.

Namun, Bernardo Tavares mengaku belum sepenuhnya puas karena timnya masih mengalami lima kekalahan sejak dirinya datang menangani Green Force pada Januari 2026.

Mengapa Bernardo Tavares Masih Merasa Frustrasi? Bernardo Tavares menyebut performa Persebaya Surabaya sebenarnya bisa lebih baik jika beberapa laga krusial tidak berakhir dengan kekalahan.

Pelatih berusia 46 tahun itu merasa timnya memiliki kualitas untuk mendapatkan hasil lebih maksimal pada sejumlah pertandingan musim ini.

“Saya sedikit frustrasi karena kami kalah lima kali. Ada beberapa pertandingan yang sulit diterima karena saya percaya pemain bisa bermain lebih baik,” tuturnya.

Meski begitu, Tavares tetap memberi apresiasi terhadap perkembangan tim selama paruh kedua musim.