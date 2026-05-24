Pesan Haru Risto Mitrevski! Rahasia Persebaya Surabaya Nirbobol 6 Laga Akhirnya Terungkap

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) malam. Hasil itu memastikan Green Force finis di empat besar klasemen akhir dengan koleksi 58 poin sekaligus mencatat enam pertandingan beruntun tanpa kebobolan.

Kemenangan besar tersebut terasa spesial karena Persebaya Surabaya tidak hanya produktif di lini depan, tetapi juga tampil sangat solid di sektor pertahanan.

Bek asing Risto Mitrevski pun mengungkap rahasia di balik konsistensi Green Force menjaga gawang tetap steril pada penghujung musim.

Bagaimana Persebaya Surabaya Menutup Musim dengan Baik? Persebaya Surabaya tampil dominan saat menghadapi Persik Kediri meski sempat mengalami tekanan pada awal pertandingan.

Green Force akhirnya mampu menemukan ritme permainan hingga menguasai jalannya laga dan mencetak lima gol tanpa balas.

Bek Persebaya Surabaya Risto Mitrevski mengakui pertandingan terakhir musim ini tidak berjalan mudah sejak menit awal.

Namun, dia menilai mentalitas tim menjadi faktor penting hingga Green Force bisa bangkit dan mengontrol permainan.

“Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi tim ini bisa langsung menemukan ritme permainan,” kata Risto.