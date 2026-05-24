Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.08 WIB

Bismillah 2027! Kaos Bernardo Tavares Bakar Harapan Besar Bonek, Markas Persebaya Surabaya Bergetar Penuh Harapan Baru

Bernardo Tavares menyapa Bonek-Bonita usai Persebaya Surabaya menang 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026) malam. Namun bukan hanya pesta lima gol yang membekas di hati ribuan Bonek, melainkan pesan sederhana di kaos Bernardo Tavares bertuliskan “Bismillah 2027” yang langsung memantik optimisme besar menuju musim depan.

Lampu flash dari ribuan handphone menyala bersamaan saat Bernardo Tavares berdiri di tengah lapangan.

Suasana Stadion Gelora Bung Tomo berubah hangat, emosional, dan penuh harapan setelah perjalanan panjang penuh tekanan akhirnya ditutup dengan senyum lebar.

Kaos “Bismillah 2027” Jadi Simbol Harapan Baru

Bernardo Tavares tak banyak bicara soal target juara selepas pertandingan.

Namun kaos hitam bertuliskan “Bismillah 2027” seolah menjadi kode paling jelas tentang ambisi besar Persebaya Surabaya untuk musim Super League 2026/2027.

Tulisan sederhana itu langsung menyebar luas di media sosial dan jadi bahan perbincangan Bonek sepanjang malam.

Banyak yang menilai sang pelatih mulai mengirim sinyal kuat jika musim depan harus menjadi momentum Green Force kembali memburu gelar juara.

Kemenangan 5-0 atas Persik Kediri juga terasa spesial karena memastikan Persebaya Surabaya finis di posisi empat besar klasemen akhir.

Lebih dari itu, Green Force menutup musim dengan catatan enam laga beruntun tanpa kebobolan.

