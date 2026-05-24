Reaksi Bojan Hodak usai Bawa Persib Bandung Hattrick Juara, Bongkar Kunci Suksesnya

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, angkat bicara usai membawa timnya meraih hattrick juara Liga Indonesia. Hodak pun turut membongkar kunci sukses tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Persib Bandung resmi keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka bermain imbang tanpa gol saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB.

Tambahan satu poin itu sudah cukup untuk membuat Persib Bandung juara. Pangeran Biru menutup musim dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC. Mereka berhak keluar sebagai juara karena unggul head to head atas Pesut Etam, julukan Borneo FC.

Raihan gelar juara ini sekaligus membawa Persib Bandung mengukir tinta emas sepak bola nasional. Pasalnya, skuad Pangeran Biru menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih gelar tiga kali beruntun alias hattrick di era modern Liga Indonesia.

Yang jelas, keberhasilan ini tak luput dari tangan dingin Hodak. Apalagi, pelatih asal Kroasia itu menjadi satu-satunya aktor yang berhasil membawa Persib Bandung juara dalam tiga musim beruntun.

Pasca laga kontra Persijap Jepara, Hodak mengaku sangat senang atas keberhasilan timnya. Dia mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut tak luput dari lini pertahanan solid Pangeran Biru, yang mana mereka hanya kebobolan 22 gol dalam 34 pertandingan musim ini.

”Saya pikir pertahanan kami yang membawa kami meraih gelar tahun ini, dan kami mengatakan bahwa jika kami tidak kebobolan gol, kami akan tetap menjadi juara,” kata Hodak usai pertandingan, Sabtu (23/5).

”Kami menciptakan peluang, kami tidak mencetak gol, tetapi pada akhirnya pertahanan selalu menjadi bagian terbaik dari permainan kami,” tambah dia.