Reaksi Bojan Hodak usai Bawa Persib Bandung Hattrick Juara, Bongkar Kunci Suksesnya

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Riana Setiawan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, angkat bicara usai membawa timnya meraih hattrick juara Liga Indonesia. Hodak pun turut membongkar kunci sukses tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
Persib Bandung resmi keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka bermain imbang tanpa gol saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) sore WIB.
Tambahan satu poin itu sudah cukup untuk membuat Persib Bandung juara. Pangeran Biru menutup musim dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC. Mereka berhak keluar sebagai juara karena unggul head to head atas Pesut Etam, julukan Borneo FC.
Raihan gelar juara ini sekaligus membawa Persib Bandung mengukir tinta emas sepak bola nasional. Pasalnya, skuad Pangeran Biru menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih gelar tiga kali beruntun alias hattrick di era modern Liga Indonesia.
Yang jelas, keberhasilan ini tak luput dari tangan dingin Hodak. Apalagi, pelatih asal Kroasia itu menjadi satu-satunya aktor yang berhasil membawa Persib Bandung juara dalam tiga musim beruntun.
Pasca laga kontra Persijap Jepara, Hodak mengaku sangat senang atas keberhasilan timnya. Dia mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut tak luput dari lini pertahanan solid Pangeran Biru, yang mana mereka hanya kebobolan 22 gol dalam 34 pertandingan musim ini.
Baca Juga:Daftar Penghargaan Super League 2025/2026: Bojan Hodak Pelatih Terbaik, Borneo FC Samarinda Borong 3 Kategori
”Saya pikir pertahanan kami yang membawa kami meraih gelar tahun ini, dan kami mengatakan bahwa jika kami tidak kebobolan gol, kami akan tetap menjadi juara,” kata Hodak usai pertandingan, Sabtu (23/5).
”Kami menciptakan peluang, kami tidak mencetak gol, tetapi pada akhirnya pertahanan selalu menjadi bagian terbaik dari permainan kami,” tambah dia.
Hodak mengakui musim ini menjadi musim terberat Persib Bandung jika dibandingkan saat mereka juara di musim 2023/2024 dan 2024/2025. Terlebih, Pangeran Biru di musim ini melakukan perombakan besar-besaran, tapi akhirnya sukses mempertahankan gelar juara.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi