Tijjani Reijnders Ikut Bangga! Bintang Manchester City Beri Selamat Eliano Usai Antar Persib Bandung Juara

Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Eliano Reijnders berhasil membantu Persib Bandung meraih gelar Super League 2025/2026 meski bermain imbang melawan Persijap Jepara di pekan ke-34. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).
Kesuksesannya membawa Persib menjadi juara Super League musim ini, turut mendapatkan pujian dari Tijjani Reijnders. Kakak kandung Eliano Reijnders tersebut mengucapkan selamat kepada sang adik.
"Well done," tulis Tijjani Reijnders di Instastory. Sebuah ucapan singkat yang menggambarkan pujian dan kebanggaannya kepada Eliano Reijnders dan Persib yang menjadi juara Super League.
Gelandang Manchester City tersebut ternyata tidak hanya sekedar merayakan gelar juara yang diraih Eliano bersama Persib. Namun, Tijjani juga menonton pertandingan melawan Persijap di layar televisi.
Eliano kembali menjadi starter setelah laga melawan PSM Makassar. Dia bermain selama 90 menit dan membuat pertahanan Persib susah ditembus.
Permainan tangguh ditunjukkan Eliano saat melawan Persijap. Melansir laman I League, bek 25 tahun tersebut melakukan tujuh intersep yang membuktikan kemampuannya membaca permainan lawan.
Dalam urusan menekel, Eliano juga melakukan tugasnya dengan baik. Bek Timnas Indonesia tersebut melakukan satu tekel dan satu clearance.
Super League merupakan gelar pertama yang dipersembahkan Eliano Reijnders untuk Persib. Menarik dinantikan berapa gelar liga yang bakal diraihnya bersama Maung Bandung?
