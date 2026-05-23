Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 23 Mei 2026 | 23.21 WIB

Super League Mulai Lagi 4 September 2026, League Cup Ramaikan Sepak Bola Indonesia Musim Depan

Bonek Mania Green Nord 27. Super League akan mulai lagi September 2026. (X.com/@Green_Nord27)

JawaPos.com – I.League resmi mengumumkan jadwal kickoff kompetisi musim 2026-2027. Super League akan mulai bergulir pada 4 September. Sementara itu, kompetisi kasta kedua, Championship, dijadwalkan kickoff dua pekan setelahnya, atau pada 18 September 2026.

Pengumuman kalender kompetisi dilakukan lebih awal sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru. Langkah tersebut juga dimaksudkan agar klub dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kepastian dalam menyusun program tim secara lebih matang.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengatakan penyusunan kalender dilakukan melalui koordinasi intensif bersama PSSI. Termasuk dengan mempertimbangkan agenda Tim Nasional Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF.

Selain agenda tim nasional, operator kompetisi juga mempertimbangkan momentum Ramadan dan hari besar lainnya agar jalannya kompetisi tetap optimal sepanjang musim.

“Kalender musim 2026-2027 disusun lebih awal agar klub dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan. Kami juga memastikan kompetisi berjalan selaras dengan agenda Tim Nasional Indonesia dan kalender sepak bola internasional,” ujar Ferry.

Tak hanya kompetisi reguler, musim depan juga akan diramaikan dengan hadirnya League Cup. Turnamen anyar tersebut rencananya mulai digelar pada musim 2026-2027 dan berjalan paralel dengan kompetisi liga.

Menurut Ferry, kehadiran League Cup diharapkan mampu menambah jam bermain pemain sekaligus memperluas ruang kompetitif bagi klub-klub peserta.

“Selain itu, kami mulai mempersiapkan penyelenggaraan League Cup sebagai tambahan kompetisi yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem sepak bola nasional,” tambahnya.

Terkait format League Cup, Ferry belum menjelaskan secara detail. Format kompetisi, regulasi, hingga mekanisme pelaksanaan League Cup bakal segera dirilis dalam waktu dekat.

Editor: Hendra
