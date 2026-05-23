Prediksi Borneo FC vs Malut United: Pesut Etam Kejar Mimpi Juara hingga Pekan Terakhir

Penyerang Borneo FC Mariano Peralta. (Dok. Borneo FC)
JawaPos.com - Persaingan gelar Super League 2025/2026 masih belum sepenuhnya berakhir. Borneo FC akan menjalani laga penting menghadapi Malut United pada pekan ke-34 di Stadion Segiri, Sabtu (23/5/2026) sore WIB.
Pertandingan ini menjadi penentu bagi Pesut Etam untuk menjaga peluang juara hingga detik terakhir musim.
Borneo FC datang dengan motivasi tinggi setelah terus menempel Persib Bandung di papan atas klasemen.
Tim asuhan Fabio Lefundes wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang merebut gelar.
Namun, kemenangan saja belum cukup karena mereka juga harus berharap Persib gagal meraih poin penuh saat menghadapi Persijap Jepara.
Meski bergantung pada hasil tim lain, Borneo FC tetap fokus menuntaskan tugas utama mereka di kandang sendiri.
Bermain di Stadion Segiri menjadi keuntungan besar bagi Pesut Etam. Dukungan suporter dan catatan kandang yang impresif membuat kepercayaan diri tim meningkat jelang laga penting ini.
Dalam lima pertandingan kandang terakhir, Borneo FC tampil sangat konsisten. Mereka sukses meraih empat kemenangan dan hanya sekali gagal menang.
Produktivitas lini depan juga menjadi sorotan positif setelah mampu mencetak banyak gol dalam beberapa laga terakhir.
Fabio Lefundes diperkirakan tetap mengandalkan formasi menyerang 4-3-3. Nama-nama seperti Mariano Peralta, Koldo Obieta, dan Kaio Nunes akan menjadi tumpuan di lini depan. Ketiganya tampil cukup tajam sepanjang musim dan kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting.
