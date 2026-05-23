Turunkan Skuad Terbaik! Ini Susunan Pemain Laga Pamungkas Persib Bandung vs Persijap Jepara

JawaPos.com - Persib Bandung melakoni laga pamungkas kontra Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025/2026. Kedua kesebelasan menurunkan skuad terbaiknya di laga krusial tersebut.

Duel pamungkas tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB. Pertandingan ini sangat penting bagi Persib Bandung yang tinggal selangkah lagi merebut gelar juara.

Persib Bandung saat ini memimpin klasemen sementara dengan raihan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda. Skuad Pangeran Biru hanya butuh hasil imbang saja untuk merebut mahkota juara musim ini.

Meski hanya butuh hasil imbang, Persib Bandung menatap serius laga tersebut. Buktinya, pelatih Bojan Hodak menurunkan pemain terbaiknya kontra Persijap Jepara.

Di posisi penjaga gawang, Teja Paku Alam tidak tergantikan. Kiper berusia 32 tahun itu bakal di bantu oleh empat pemain bertahan, yakni Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders.

Pada lini tengah, Persib Bandung menurunkan Adam Alis, Thom Haye, dan Frans Putros. Ketiganya memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan tim baik saat menyerang maupun bertahan.

Lalu pada lini serang, Persib Bandung menurunkan trio andalannya. Yakni Berguinho, Beckham Putra, dan Andrew Jung. Kecepatan Berguinho dan Beckham dari sisi sayap menjadi ancaman bagi tim tamu.

Di sisi lain, Persijap Jepara menegaskan tekadnya untuk menjegal Persib Bandung. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu memang sudah dipastikan bertahan di Super League musim depan, namun mereka tidak ingin memberikan kemenangan dengan mudah pada tuan rumah.