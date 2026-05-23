Lawan Persebaya Jadi Ujian Terakhir, Jon Toral Ingin Persik Pulang dengan Senyuman

Skuad Persik Kediri. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang asing Persik Kediri Jon Toral menatap laga terakhir super league musim ini dengan penuh optimisme. Pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5), dinilai menjadi momen penting untuk menutup kompetisi dengan hasil manis.
Mantan pemain akademi Arsenal itu mengaku seluruh pemain Persik Kediri memiliki motivasi besar untuk membawa pulang kemenangan atas Persebaya sebelum memasuki masa libur kompetisi super league. Hasil positif akan menjadi hadiah terbaik bagi tim maupun suporter.
Jon Toral menyebut kemenangan dalam laga derby melawan Arema FC pada pertandingan sebelumnya menjadi suntikan moral yang sangat berarti. Hasil tersebut membuat suasana tim Persik semakin percaya diri dan nyaman dalam bermain di laga super league.
Dia menilai perkembangan permainan Persik Kediri terus terlihat dari pekan ke pekan. Kekompakan tim disebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat performa skuad berjuluk Macan Putih semakin stabil menjelang akhir musim.
”Tim terus berkembang dan para pemain semakin menikmati permainan bersama. Kami ingin menutup musim dengan perasaan bahagia,” ujar Jon Toral.
Pemain asal Spanyol itu juga sepakat dengan pandangan pelatih Marcos Reina terkait peningkatan performa Persik sepanjang musim. Menurut dia, pertandingan melawan Persebaya bisa menjadi titik tertinggi permainan Persik Kediri musim ini.
Laga di Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi berlangsung menarik. Selain sarat gengsi karena mempertemukan dua tim Jawa Timur, pertandingan ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi Persik untuk menunjukkan perkembangan mereka di penghujung musim kompetisi.
Jon Toral berharap kerja keras seluruh tim selama satu musim penuh dapat ditutup dengan hasil memuaskan. Dia ingin para pemain dan pendukung Persik Kediri menikmati masa jeda kompetisi dengan rasa bangga.
Persik sendiri datang dengan modal positif usai meraih kemenangan penting sebelumnya. Kondisi itu membuat kepercayaan diri pemain meningkat jelang menghadapi Persebaya yang dikenal kuat saat bermain di kandang.
