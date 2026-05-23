Persebaya Kejar Empat Besar di Pekan Terakhir, Rivera Ajak Suporter Tertib di GBT

Francisco Rivera jadi andalan Persebaya saat lawan PSBS Biak. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya membawa misi penting saat menghadapi Persik Kediri pada pekan terakhir BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5) sore, Green Force bertekad menutup musim dengan kemenangan sekaligus mempertahankan posisi empat besar klasemen akhir.
Laga bertajuk Derbi Jatim Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri itu diprediksi berlangsung sengit. Selain sarat gengsi, pertandingan ini juga menjadi penentu bagi Persebaya untuk menjaga peluang tampil lebih baik pada musim depan.
Dukungan penuh suporter di kandang sendiri diyakini bakal menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Gelandang asing Persebaya Francisco Rivera mengatakan, timnya sudah mempersiapkan diri dengan serius menghadapi Persik Kediri.
Menurut pemain asal Meksiko tersebut, seluruh pemain memahami kekuatan lawan dan tahu bagaimana pentingnya pertandingan terakhir musim ini. Rivera menilai Persebaya harus tampil disiplin sejak menit awal agar bisa mengamankan tiga poin di depan publik sendiri.
Dia juga meminta rekan-rekannya bermain lebih tenang dan fokus supaya tidak kehilangan momentum dalam pertandingan.
”Kita punya kesempatan bagus untuk masuk posisi empat besar, makanya kita harus main pintar, rapi, dan fokus,” ujar Rivera.
Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan kembali dipenuhi ribuan Bonek dan Bonita yang ingin melihat tim kesayangannya menutup musim dengan hasil manis. Rivera mengaku optimistis dukungan dari tribun akan memberikan energi tambahan bagi skuad Persebaya sepanjang laga berlangsung.
”Saya tahu semua Bonek dan Bonita akan mendukung kami untuk mengambil tiga poin,” kata Rivera.
Meski begitu, Rivera juga menyampaikan pesan khusus kepada para suporter. Dia berharap seluruh pendukung Persebaya tetap menjaga keamanan dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Salah satu hal yang disoroti adalah penggunaan flare di dalam stadion.
