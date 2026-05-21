Jelang Laga Penentu Juara, Penyerang Persib Ramon Tanque Sebut Persijap Tim Kuat dan Berbahaya

Ramon Tanque merayakan gol untuk Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung meningkatkan fokus penuh jelang laga terakhir BRI Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5). Pertandingan ini menjadi penentu nasib Maung Bandung dalam perebutan gelar juara musim ini.
Persib hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan trofi tetap berada di Bandung. Namun situasi klasemen masih membuat persaingan belum sepenuhnya aman. Di saat bersamaan, Borneo FC Samarinda juga masih memiliki peluang menjadi juara apabila mampu mengalahkan Malut United FC dan Persib kalah dari Persijap.
Kondisi tersebut membuat seluruh pemain Persib memilih untuk tetap fokus dan tidak terlena dengan posisi mereka saat ini. Penyerang Persib Ramon Tanque menegaskan, timnya sadar betapa pentingnya pertandingan terakhir musim ini.
Menurut Ramon, laga kontra Persijap memiliki tekanan dan arti yang sama besar seperti ketika Persib menghadapi PSM Makassar beberapa waktu lalu. Dia ingin seluruh pemain tetap menjaga konsentrasi demi meraih hasil maksimal.
”Satu pertandingan lagi. Ini adalah pertandingan yang penting, seperti saat melawan PSM Makassar. Kami tahu itu adalah pertandingan yang sangat penting. Dalam situasi apapun kami akan tetap menjaga fokus kepada tujuan kami,” ujar Ramon.
Meski Persijap sudah dipastikan bertahan di kasta tertinggi musim depan, Ramon menilai lawannya tetap berbahaya. Dia menyebut setiap tim di kompetisi musim ini selalu bermain serius, termasuk Persijap yang punya motivasi menutup musim dengan hasil positif.
Persib juga memiliki catatan kurang baik saat menghadapi Persijap pada putaran pertama. Ketika bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Maung Bandung harus mengakui keunggulan tim asal Jepara tersebut.
Pengalaman itu menjadi pengingat bagi Persib untuk tidak memandang remeh lawan. Ramon menilai Persijap merupakan tim yang kuat dan mampu memberikan kesulitan, baik saat bermain kandang maupun tandang.
”Saya rasa Persijap adalah tim yang sangat kuat, seperti semua tim di kompetisi ini yang sangat kuat. Semua tim yang bermain di kompetisi ini tidak bermain untuk main-main, mereka bermain dengan serius,” ungkap Ramon.
