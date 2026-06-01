Kabar Transfer Super League: Robi Darwis Tinggalkan Persib Bandung Menuju Arema FC

JawaPos.com - Pemain muda Persib Bandung, Robi Darwis dikabarkan hengkang menuju Arema FC untuk Super League 2026/2027 mendatang. Kesempatan bermain yang belum maksimal menjadi sebab sang pemain meninggalkan Maung Bandung.

"Dihapusnya regulasi U-23 membuat peluang dimainkannya Robi Darwis di Persib semakin mengecil," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Bersama Persib musim lalu, Robi Darwis hanya tampil dalam 18 pertandingan dengan sumbangan satu asis. Dia kalah bersaing dengan pemain muda lain seperti Kakang Rudianto di bek kanan dan Alfeandra Dewangga di pos fullback kiri.

Pemain berusia 22 tahun tersebut mengawali karir di Persib U-19 pada 2019 dan berlanjut ke U-18 pada 2020 hingga 2022. Robi Darwis juga sempat dipinjamkan ke Dewa United pada 2023 silam sebelum pada awal musim 2024 kembali ke Bandung.