Marcos Santos Ungkap Alasan Bertahan di Arema FC, Sebut Singo Edan Bukan Sekadar Klub

JawaPos.com - Arema FC menutup perjalanan mereka di Super League 2025/2026 dengan hasil yang cukup positif. Tim berjuluk Singo Edan itu mengakhiri musim di posisi kesembilan klasemen akhir setelah mengumpulkan 48 poin dari seluruh pertandingan yang dijalani.

Hasil tersebut memang belum mampu membawa Arema FC bersaing di papan atas. Namun, melihat berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang musim, pencapaian tersebut tetap layak diapresiasi.

Mulai dari badai cedera pemain, performa yang sempat tidak konsisten, hingga kehilangan sosok penting dalam tim, Arema mampu melewati semuanya dan menutup kompetisi dengan kepala tegak.

Di balik perjalanan panjang itu, peran pelatih Marcos Santos menjadi salah satu sorotan utama.

Pelatih asal Brasil tersebut dinilai berhasil menjaga semangat tim di tengah situasi yang tidak mudah. Bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga komitmennya untuk tetap bersama tim saat kondisi sedang sulit.

“Untuk saya sebuah kebanggaan musim ini mulai dan selesai di Arema FC,” ujar Marcos Santos.

Pelatih berusia 47 tahun itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama bekerja di Indonesia. Menurutnya, sepak bola bukan satu-satunya hal yang ia pelajari selama berada di Malang.

“Kita yang datang dari luar negeri banyak belajar dari kalian di Indonesia; rendah hati, kesederhanaan,” katanya.