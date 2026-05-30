Minggu, 31 Mei 2026 | 05.33 WIB

Didekati DPMM FC, Dalberto Beri Sinyal Bertahan di Arema FC

Striker Arema FC Dalberto jadi andalan lini serang timnya. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Dalberto memberi sinyal bahwa dirinya akan bertahan bersama Arema FC di musim 2026/2027. Penyerang andalan Singo Edan tersebut sedang digoda beberapa klub untuk hengkang.

Melalui sosial media, Dalberto memberikan sinyal bertahan di Arema FC dengan menegaskan bahwa dia akan menambah jumlah golnya musim depan. Dia juga menunjukkan statistiknya musim ini.

"Musim tahun 2025/26, 19 gol, 8 assist. Terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami melanjutkan untuk lebih banyak lagi," tulis Dalberto di Instagram.

Didekati DPMM FC

Permainan apik Dalberto membuat DPMM FC tertarik untuk merekrutnya. Beredar rumor di sosial media, penyerang asal Brasil tersebut sudah disodorkan kontrak satu musim.

"UPDATE TERKINI: Dalberto mendekat ke dpmm fc. Dalberto dikabarkan sedang bernegosiasi dengan DPMM FC, klub Liga Malaysia, dengan tawaran kontrak satu musim," tulis akun Instagram @gossindo_.

Performa Dalberto di Arema FC

Musim ini, Dalberto masih menjadi andalan lini depan Arema FC. Pemain 31 tahun tersebut bermain sebanyak 28 pertandingan dan 26 laga menjadi starter.

Secara statistik, Dalberto sangat tajam ketika bermain di lini depan Arema FC. Melansir laman I League, eks pemain Madura United tersebut melepaskan 86 tembakan dan 49 tendangan tepat sasaran.

Dengan sinyal dari Dalberto, apakah dia akan tetap bertahan di Arema FC? Menarik dinantikan.

Editor: Banu Adikara
