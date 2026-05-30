Didekati DPMM FC, Dalberto Beri Sinyal Bertahan di Arema FC

Striker Arema FC Dalberto jadi andalan lini serang timnya. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Dalberto memberi sinyal bahwa dirinya akan bertahan bersama Arema FC di musim 2026/2027. Penyerang andalan Singo Edan tersebut sedang digoda beberapa klub untuk hengkang.
Melalui sosial media, Dalberto memberikan sinyal bertahan di Arema FC dengan menegaskan bahwa dia akan menambah jumlah golnya musim depan. Dia juga menunjukkan statistiknya musim ini.
"Musim tahun 2025/26, 19 gol, 8 assist. Terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami melanjutkan untuk lebih banyak lagi," tulis Dalberto di Instagram.
Baca Juga:Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Permainan apik Dalberto membuat DPMM FC tertarik untuk merekrutnya. Beredar rumor di sosial media, penyerang asal Brasil tersebut sudah disodorkan kontrak satu musim.
"UPDATE TERKINI: Dalberto mendekat ke dpmm fc. Dalberto dikabarkan sedang bernegosiasi dengan DPMM FC, klub Liga Malaysia, dengan tawaran kontrak satu musim," tulis akun Instagram @gossindo_.
Baca Juga:Reza Arya Pratama Makin Dekat Gabung Persebaya Surabaya, Simak Performanya Bersama PSM Makassar
Musim ini, Dalberto masih menjadi andalan lini depan Arema FC. Pemain 31 tahun tersebut bermain sebanyak 28 pertandingan dan 26 laga menjadi starter.
Secara statistik, Dalberto sangat tajam ketika bermain di lini depan Arema FC. Melansir laman I League, eks pemain Madura United tersebut melepaskan 86 tembakan dan 49 tendangan tepat sasaran.
Dengan sinyal dari Dalberto, apakah dia akan tetap bertahan di Arema FC? Menarik dinantikan.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!