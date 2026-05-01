Menuju Juara Tiga Kali Beruntun! Bojan Hodak, Beckham Putra dan Federico Barba Masuk Nominasi Terbaik di Super League 2025/2026

JawaPos.com - Ambisi besar tengah mengiringi langkah Persib Bandung di pengujung Super League 2025/2026. Maung Bandung hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci gelar juara dan mencetak sejarah sebagai tim pertama yang meraih trofi tiga musim beruntun.

Sejumlah sosok penting di dalam tim juga berpeluang meraih penghargaan individu bergengsi. Berdasar pengumuman resmi iLeague, pelatih Bojan Hodak masuk dalam daftar nominasi Pelatih Terbaik Super League 2025/2026. Dua pemain andalan Persib Beckham Putra Nugraha dan Federico Barba, turut bersaing dalam perebutan penghargaan Pemain Terbaik musim ini.

Penentuan nominasi dilakukan melalui kombinasi data statistik, evaluasi Technical Study Group (TSG) Super League 2025/2026, kontribusi pemain terhadap tim, sportivitas, hingga konsistensi performa sepanjang musim.

Nama Beckham dan Barba masuk dalam daftar elite bersama sejumlah pemain terbaik lainnya seperti Mariano Peralta, Juan Villa, dan Allano Brendon. Kontribusi Beckham musim ini memang cukup vital bagi Persib.

Hingga pekan ke-33, gelandang muda tersebut telah tampil dalam 30 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Sementara itu, Federico Barba tampil kokoh di lini belakang lewat 27 penampilan, sekaligus menyumbang 5 gol dan 1 assist catatan impresif untuk seorang bek tengah.

Di sisi lain, Hodak kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pelatih terbaik di Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu bersaing dengan Fabio Lefundes dari Borneo FC Samarinda dan Paul Munster dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Jika kembali terpilih, Hodak akan mencatat hattrick penghargaan Pelatih Terbaik setelah memenanginya dalam dua musim terakhir.

Namun di tengah peluang meraih penghargaan individu dan atmosfer euforia juara, kubu Persib memilih tetap membumi. Fokus penuh diarahkan ke laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5)