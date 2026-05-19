Wayahe Neribun! Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Tak Masuk Siaran TV Nasional, Bonek Dipastikan Padati GBT

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dipastikan tidak tayang di televisi nasional saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-34 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5). Derbi Jatim tersebut hanya dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio, namun atmosfer pertandingan diprediksi tetap membara karena ribuan Bonek dan Bonita dipastikan memadati stadion.

Laga penutup musim ini menjadi momen penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga tren positif sekaligus menutup kompetisi dengan hasil manis di depan publik sendiri. Duel melawan Persik Kediri juga dipastikan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama membawa gengsi besar dalam Derbi Jatim.

Kenapa Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Tidak Tayang di Indosiar? Pertandingan Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri tidak masuk dalam jadwal siaran langsung Indosiar karena stasiun televisi tersebut memprioritaskan laga penentuan gelar juara Super League 2025/2026. Akibatnya, duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo hanya tersedia melalui platform streaming Vidio.

Media Officer Persebaya Surabaya Jonathan Yohvinno memastikan suporter tetap bisa menyaksikan pertandingan secara langsung meski tanpa siaran televisi nasional. Keputusan tersebut sudah dikomunikasikan bersama pihak operator kompetisi dan pemegang hak siar.

”Berdasar komunikasi kami dengan pihak I.League dan Indosiar, pertandingan Persebaya melawan Persik memang tidak tayang di Indosiar. Namun laga tetap bisa disaksikan secara live melalui Vidio,” ujar Jonathan Yohvinno.

Keputusan itu cukup disayangkan sebagian Bonek dan Bonita karena pertandingan Derbi Jatim biasanya memiliki daya tarik tinggi di layar kaca. Apalagi laga tersebut menjadi pertandingan terakhir Persebaya Surabaya pada musim ini yang diprediksi menyedot perhatian besar pecinta sepak bola nasional.

Stadion Gelora Bung Tomo Dipastikan Tetap Membara Meski tanpa siaran nasional, antusiasme suporter dipastikan tidak menurun. Ribuan Bonek dan Bonita diprediksi tetap memadati Stadion Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya.

Atmosfer pertandingan kandang terakhir musim ini diyakini bakal berlangsung meriah sejak sebelum kick-off. Manajemen klub bahkan sudah menyiapkan berbagai hiburan tambahan agar laga pamungkas terasa lebih spesial bagi suporter.