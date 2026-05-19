Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 19.01 WIB

7 Tahun Mati Suri, I.League Isyaratkan Piala Indonesia Kembali Digelar Musim Depan

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra membantah pihaknya kebingungan dalam mengatur jadwal kompetisi untuk musim depan. Asep mengungkapkan, I.League sudah menyiapkan rencana menghidupkan kembali Piala Indonesia setelah tujuh tahun mati suri.

Piala Indonesia terakhir kali bergulir pada musim 2018/2019. Kala itu, PSM Makassar keluar sebagai juara setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor agregat 2-1 di partai final.

Setelah itu, turnamen pendamping kompetisi tersebut tak pernah lagi digulirkan hingga saat ini. Padahal selain Liga, Piala Indonesia merupakan salah satu ajang bergengsi kompetisi sepak bola Indonesia.

Belakangan, banyak pencinta sepak bola Tanah Air yang menilai kalau Piala Indonesia tak kunjung digulirkan karena operator kompetisi kebingungan dalam menyusun jadwal. Namun, Asep dengan tegas membantah narasi tersebut.

”Saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I.League, kebingungan taruh kompetisi. Kami tidak pernah berstatement bahwa Liga kebingungan mencari tempat (jadwal),” kata Asep kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Selasa (19/5).

Asep justru mengungkapkan bahwa operator kompetisi, dalam hal ini I.League, tengah menggodok untuk menghidupkan kembali Piala Indonesia. Dia menjelaskan, Ketum PSSI Erick Thohir, telah memberikan arahan kepada I.League untuk mencari solusi agar turnamen pendamping tersebut bisa kembali dihidupkan.

”Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main," jelas Asep.

”Kalendernya sudah kita punya, planning sudah ada. Tapi detailnya seperti apa, saya belum sampaikan. Pada waktunya kita akan satukan karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur, jadi bukan kita kebingungan ya,” tambah dia.

Menurut Asep, I.League saat ini sedang fokus dalam menyelaraskan dengan kalender kompetisi Super League dan Championship musim depan. Mereka juga menyesuaikan jadwal agar Piala Indonesia tidak berbenturan dengan kompetisi internasional seperti AFC Champions League Two, AFC Challenge League, maupun ASEAN Club Championship.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bibit Pesepak Bola Putri Surabaya Bermunculan, PSSI Jatim Dorong Pembinaan Berkelanjutan - Image
Surabaya Raya

Bibit Pesepak Bola Putri Surabaya Bermunculan, PSSI Jatim Dorong Pembinaan Berkelanjutan

Senin, 18 Mei 2026 | 05.31 WIB

Gagal Lolos Verifikasi Lisensi dari PSSI, PSIS Semarang Dibayangi Hukuman Pengurangan Poin di Liga 2 Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Gagal Lolos Verifikasi Lisensi dari PSSI, PSIS Semarang Dibayangi Hukuman Pengurangan Poin di Liga 2 Musim Depan

Jumat, 15 Mei 2026 | 18.08 WIB

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI - Image
Sepak Bola Indonesia

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.43 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore