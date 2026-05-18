Ali Mahrus
Senin, 18 Mei 2026 | 22.32 WIB

Second Chance Jadi Soccer Camp Gaya Baru, Talenta dari 10 Daerah Dapat Kesempatan Tampil di Hadapan Legenda Dunia

Peserta by.U SC Football Camp menjalani sesi latihan dan team building dalam program Second Chance yang mempertemukan talenta muda dari 10 daerah di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Atmosfer pencarian bakat sepak bola di Indonesia kini hadir dengan kemasan berbeda. Di tengah tingginya minat anak muda terhadap sepak bola, CuwitanDigital meluncurkan by.U SC Football Camp: Everyone Deserves a Second Chance, program soccer camp profesional dengan konsep reality show yang menghadirkan persaingan, latihan intensif, hingga kisah perjuangan para peserta.

Program ini tayang dalam delapan episode secara eksklusif di kanal YouTube Cuwitan62. Episode perdananya sudah mengudara pada Minggu (17/5/2026) dan langsung menarik perhatian publik pecinta sepak bola nasional.

Second Chance menghadirkan 50 pemain non-profesional dari 10 daerah di Indonesia, yakni Bekasi, Jambi, Makassar, Jayapura, Kediri, Bandung, Ambon, Labuan Bajo, Sidoarjo, dan Samarinda. Mereka mengikuti pemusatan latihan sejak 22 Maret hingga 2 April 2026.

Konsep yang diusung menghadirkan perpaduan antara latihan sepak bola profesional dan unsur entertainment. Para peserta menjalani latihan dengan atmosfer kompetitif layaknya pemain profesional, namun tetap dikemas santai agar mereka bisa menikmati proses selama camp berlangsung.

Para peserta juga mendapat kesempatan langka menunjukkan kemampuan di hadapan sejumlah nama besar sepak bola. Salah satunya legenda dunia yang menjadi bagian dari program tersebut.

Selain itu, hadir pula legenda Timnas Indonesia dan Arema FC Ahmad Bustomi, mantan pelatih asal Malaysia Raja Isa, hingga Fabio Oliveira dari Brasil yang ikut membimbing peserta selama program berjalan.

Project Lead Cuwitan Digital, Dyota Pratyaksa, mengatakan bahwa Second Chance hadir untuk membuka peluang bagi talenta-talenta muda dari berbagai daerah.

“Second Chance adalah bukti nyata bahwa bakat tidak mengenal asal daerah, latar belakang, atau perjalanan hidup yang berliku. Di sini, lapangan hijau menjadi tempat di mana mimpi yang sempat tertunda mendapat nafas baru — di bawah sorotan kamera, di hadapan dunia, dengan standar profesional yang sesungguhnya,” ujar Dyota.

