Borneo FC Masih Bermimpi Juara, Duel Kontra Persijap Jadi Penentu Nasib Pesut Etam

Borneo FC wajib menang atas Persijap Jepara untuk menjaga peluang juara Super League 2025/2026. (Dok. BFC)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memasuki dua pertandingan terakhir musim ini dengan tekanan sekaligus motivasi besar. Tim berjuluk Pesut Etam masih menjaga peluang untuk meraih gelar juara BRI Super League 2025/26 meski persaingan dengan Persib Bandung semakin ketat.
Hingga pekan ke-32 super league, kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin. Namun Borneo FC berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena kalah head-to-head dari Persib.
Situasi itu membuat tim asal Samarinda wajib meraih kemenangan dalam dua laga sisa sambil berharap Persib kehilangan poin. Laga melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam pun menjadi pertandingan yang sangat penting bagi Pesut Etam. Tidak ada pilihan lain selain membawa pulang tiga poin agar peluang juara tetap terbuka sampai pekan terakhir.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai perjalanan timnya musim ini layak mendapat apresiasi. Dia menyebut konsistensi menjadi kekuatan utama Borneo FC sepanjang kompetisi berlangsung.
”Selama 32 pertandingan kita tetap selalu saing antara posisi ketiga dan satu. Itu sesuatu yang bagus dan luar biasa kalau kita lihat bagaimana kita konsisten dalam kompetisi ini,” ujar Fabio dikutip dari Ileague.id.
Menurut dia, mental bertanding para pemain semakin berkembang setelah mampu melewati berbagai tekanan sepanjang musim. Kemenangan atas Bali United pada laga sebelumnya juga menjadi modal penting sebelum menghadapi Persijap.
Selain konsisten di papan atas, Borneo FC juga tampil tajam di lini depan. Hingga pekan ke-32, mereka sudah mencetak 67 gol dan menjadi salah satu tim paling produktif di kompetisi musim ini.
Fabio memastikan kondisi tim dalam situasi yang cukup baik jelang laga tandang di Jepara. Untuk menjaga kebugaran pemain dan mempermudah persiapan, skuad Borneo FC bahkan langsung bertolak ke Yogyakarta usai menghadapi Bali United.
”Kalau pemain semua dalam kondisi yang bagus. Sesudah pertandingan lawan Bali United kita pilih langsung berangkat ke Yogyakarta supaya logistik kita semua lebih mudah,” jelas Fabio.
