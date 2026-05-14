Semen Padang vs Persebaya: Kabau Sirah Ingin Tutup Laga Kandang Terakhir dengan Kemenangan

JawaPos.com - Semen Padang FC bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil positif saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26. Duel tersebut berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) pukul 15.30 WIB.

Meski sudah dipastikan terdegradasi ke kasta kedua sejak beberapa pekan lalu, Kabau Sirah tetap menargetkan penampilan maksimal di dua pertandingan sisa musim ini. Pertandingan melawan Persebaya pun menjadi momen penting karena menjadi laga kandang terakhir Semen Padang sebelum Stadion Haji Agus Salim memasuki masa renovasi.

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury menegaskan, timnya akan tetap tampil profesional hingga akhir kompetisi. Dia ingin para pemain tetap menjaga semangat dan memberikan penampilan terbaik demi suporter serta masyarakat Sumatera Barat.

”Persiapan berjalan seperti biasa di laga home. Memang pertandingan ini sudah tidak berpengaruh untuk kami, tetapi kami tetap harus profesional sampai akhir. Saya berharap pemain tetap antusias untuk meraih kemenangan sebagai hadiah terakhir untuk masyarakat Padang,” ujar Imran dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Kamis (14/5) dikutip dari ileague.id.

Saat ini Semen Padang berada di posisi ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Sementara itu, Persebaya Surabaya datang dengan situasi yang jauh lebih baik setelah menempati papan atas klasemen di posisi kelima dengan raihan 52 poin.

Menghadapi lawan yang secara performa lebih unggul, Imran mengaku tetap optimistis. Pelatih berlisensi AFC Pro tersebut bahkan berencana melakukan sejumlah rotasi pemain pada pertandingan nanti. Dia ingin memberi kesempatan kepada pemain yang minim menit bermain sepanjang musim.

”Saya melihat pemain cukup bersemangat. Besok akan ada beberapa perubahan karena saya ingin mencoba pemain yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan bermain,” kata Imran.

Namun, Semen Padang dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain pilar seperti Boubakary Diarra, Ravy Tsouka, Kazaki Nakagawa, dan Angelo Meneses masih belum dalam kondisi fit. Selain itu, Jaime Giraldo juga harus absen akibat akumulasi kartu kuning.