Pesan Fabio Calonego untuk Persija: Bangkit dan Akhiri Musim dengan Kepala Tegak

JawaPos.com - Kekalahan dari Persib Bandung masih meninggalkan luka bagi Persija Jakarta. Namun di tengah situasi yang tidak mudah, gelandang Persija Fabio Calonego memastikan semangat juang timnya belum padam untuk menuntaskan musim BRI Super League 2025/26.

Macan Kemayoran masih menyisakan dua pertandingan penting melawan Persik Kediri pada 16 Mei dan Semen Padang FC pada 23 Mei 2026. Bagi Fabio Calonego, dua laga tersebut bukan sekadar penutup musim super league, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan karakter asli Persija di tengah tekanan besar.

Pemain Persija asal Brasil Fabio Calonego mengakui hasil negatif kontra Persib menyakitkan. Meski begitu, dia menilai satu kekalahan tidak bisa langsung menghapus kerja keras yang telah dibangun sepanjang musim super league.

”Yang benar-benar mendefinisikan kita adalah kerja keras setiap hari dan yang paling penting karakter yang kita miliki,” ujar Fabio Calonego dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, rasa kecewa justru menjadi tanda bahwa seluruh pemain masih memiliki kepedulian besar terhadap klub. Karena itu, dia meminta tim tidak tenggelam dalam kesedihan terlalu lama dan segera bangkit menghadapi laga berikutnya.

”Rasa sakit itu memang seharusnya ada. Karena hanya mereka yang benar-benar peduli yang bisa merasakannya. Tetapi klub besar tidak hanya dikenang karena trofi yang mereka angkat, melainkan juga karena bagaimana mereka bangkit setelah jatuh,” lanjut Fabio Calonego.

Fabio juga menilai Persija tetap memiliki fondasi yang positif untuk menatap musim depan. Dia percaya evaluasi memang harus dilakukan secara jujur, namun tanpa kehilangan keyakinan terhadap kemampuan tim.

Gelandang berusia 27 tahun itu menegaskan perjuangan Persija musim ini belum selesai. Dia ingin seluruh pemain tetap menjaga profesionalisme dan memberikan penampilan terbaik demi menghormati lambang klub serta dukungan besar dari The Jakmania.