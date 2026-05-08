Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 9 Mei 2026 | 01.58 WIB

Ekkono Soccer Service Latih Bali United U-16, Pemain Muda Diasah Lebih Cerdas di Lapangan

Bali United Youth. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Elite Pro Academy (EPA) Bali United U16 bersama jajaran pelatih Bali United Academy mengikuti sesi kelas hingga latihan lapangan bersama konsultan sepak bola asal Spanyol, Ekkono Soccer Service, Kamis (7/5) dan Jumat (8/5) di Bali United Training Center, Gianyar.

Kunjungan ini menjadi tahun ketiga bagi Ekkono Soccer Service dalam berbagi metode pelatihan kepada Bali United.

Dalam kesempatan tersebut, Coach Miguel Noguera bersama Coach Sopyan Hadi memberikan materi kepada pemain dan pelatih terkait pengembangan teknik, taktik, hingga pengambilan keputusan di lapangan.

Materi yang diberikan lebih menitikberatkan pada penguasaan bola, permainan progresif, serta pemahaman posisi pemain saat menyerang maupun bertahan.

Fokus tersebut dinilai sangat penting untuk membentuk karakter pemain muda yang lebih modern dan cerdas saat bermain.

Pelatih kepala Bali United U16, Edi Supriyono, dikutip dari baliutd.com menyambut positif program pelatihan tersebut.

Menurutnya, metode Ekkono sangat relevan untuk perkembangan sepak bola usia muda karena mengajarkan pemain memahami permainan secara detail, bukan hanya sekadar teknik dasar.

Ia menjelaskan bahwa para pemain diajarkan bagaimana membangun serangan dengan lebih efektif melalui build up yang rapi, passing game yang terstruktur, hingga penyelesaian akhir di area lawan.

Selain itu, pemain juga dilatih agar mampu mengambil keputusan dengan cepat saat pertandingan berlangsung.

