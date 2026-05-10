El Clasico Persija vs Persib! Nobar Biru di Stadion GBLA Batal demi Kondusivitas Kota Bandung

Bobotoh tetap diminta mendukung Persib Bandung melalui nobar resmi setelah Nobar Biru di Stadion GBLA dibatalkan. (Dok. Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung resmi membatalkan program Nobar Biru laga kontra Persija Jakarta yang semula digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/5/2026). Keputusan itu diambil demi menjaga kondusivitas Kota Bandung setelah pertandingan sekaligus memastikan persiapan laga kandang terakhir Persib Bandung musim ini tetap berjalan optimal.
Antusiasme Bobotoh sebelumnya memuncak setelah program Nobar Biru diumumkan manajemen. Ribuan pendukung Maung Bandung bahkan telah mengamankan e-voucher untuk mengikuti nonton bareng duel panas bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
Persib Bandung melalui PT Persib Bandung Bermartabat menjelaskan pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan banyak aspek. Faktor utama berkaitan dengan keamanan, kenyamanan bersama, serta situasi kondusif di Kota Bandung selepas pertandingan berlangsung.
Manajemen juga melihat antusiasme Bobotoh sebenarnya sudah terwadahi melalui berbagai titik nobar resmi yang tersebar di Kota Bandung. Langkah itu dinilai lebih aman dibanding memusatkan massa dalam jumlah besar di Stadion GBLA pada pertandingan krusial melawan Persija Jakarta.
Selain alasan keamanan, Stadion GBLA saat ini juga difokuskan untuk persiapan pertandingan kandang terakhir Persib Bandung musim 2025/2026 melawan Persijap Jepara. Persiapan stadion menjadi prioritas agar laga penutup musim dapat berjalan maksimal tanpa gangguan teknis.
Persib Bandung turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Bobotoh atas keputusan tersebut. Klub juga mengapresiasi tingginya perhatian dan semangat suporter sejak program Nobar Biru diumumkan beberapa hari terakhir.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon penonton, manajemen memastikan proses refund tiket segera dilakukan. Pengembalian dana diberikan kepada Bobotoh yang sebelumnya telah mendapatkan e-voucher untuk Nobar Biru di GBLA.
Saat ini, tim customer service masih melakukan verifikasi data pembeli dan nomor rekening. Proses tersebut dilakukan agar pengembalian dana berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan kendala administratif bagi Bobotoh.
Persib Bandung memastikan seluruh proses refund akan dilakukan secara bertahap. Manajemen meminta Bobotoh bersabar sambil menunggu tahapan verifikasi selesai dilakukan oleh tim terkait.
Meski Nobar Biru di GBLA dibatalkan, atmosfer dukungan kepada Maung Bandung dipastikan tetap hidup di berbagai titik nobar resmi. Persib Bandung tetap menggelar nobar di Graha Persib serta jaringan CGV di Paskal 23, Paris Van Java Mall, dan Miko Mall.
