Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 8 Mei 2026 | 06.37 WIB

Performa Gacor! Ruben Sanadi Yakin Persipura Jayapura Bakal Kalahkan Adhyaksa FC dan Promosi ke Super League

Ruben Sanadi bertekad bawa Persipura promosi ke Super League. (Dok. Ruben Sanadi)

 
JawaPos.com - Ruben Sanadi selangkah lagi membawa Persipura Jayapura promosi ke Super League musim depan saat menghadapi Adhyaksa FC di playoff promosi. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Jumat (8/5) pukul 15.00 WIB.

Melawan Adhyaksa FC dianggap sebagai laga hidup dan mati bagi Ruben Sanadi. Dia menegaskan bahwa para pemain Persipura bakal berjuang untuk masyarakat Papua.

"Kami siap untuk pertandingan hidup dan mati besok. Kami akan berjuang untuk tanah Papua," kata Ruben Sanadi saat jumpa pers yang dikutip kanal Instagram Persipura, Kamis (7/5).

Tujuan utama para pemain Persipura adalah mengalahkan Adhyaksa FC. Jika hal tersebut terwujud maka satu tempat di Super League musim depan menjadi milik Mutiara Hitam.

"Saya yakin pertandingan besok akan kami menangkan dan kami bisa naik ke Liga 1 Indonesia," pungkas Ruben Sanadi kepada Antara.

Menjelang menghadapi Adhyaksa FC, Ruben Sanadi sedang dalam performa terbaiknya. Di laga melawan Persiku, bek 39 tahun tersebut memberikan assist untuk gol Williams Lugo.

Tidak hanya membantu dari sisi penyerangan, Ruben juga sangat tangguh dalam bertahan. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia melakukan tiga intersep dan satu blok.

Dengan modal performanya yang sedang membaik, Ruben Sanadi berniat membawa Persipura promosi ke Super League musim depan. Apakah eks Persebaya Surabaya tersebut mampu membawa timnya ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Patut ditunggu.

Editor: Banu Adikara
