Performa Gacor! Ruben Sanadi Yakin Persipura Jayapura Bakal Kalahkan Adhyaksa FC dan Promosi ke Super League

Ruben Sanadi bertekad bawa Persipura promosi ke Super League. (Dok. Ruben Sanadi)
JawaPos.com - Ruben Sanadi selangkah lagi membawa Persipura Jayapura promosi ke Super League musim depan saat menghadapi Adhyaksa FC di playoff promosi. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Jumat (8/5) pukul 15.00 WIB.
Melawan Adhyaksa FC dianggap sebagai laga hidup dan mati bagi Ruben Sanadi. Dia menegaskan bahwa para pemain Persipura bakal berjuang untuk masyarakat Papua.
"Kami siap untuk pertandingan hidup dan mati besok. Kami akan berjuang untuk tanah Papua," kata Ruben Sanadi saat jumpa pers yang dikutip kanal Instagram Persipura, Kamis (7/5).
Baca Juga:Unbelievable! Reaksi Fabio Calonego Usai Laga Persija Jakarta Lawan Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri
Tujuan utama para pemain Persipura adalah mengalahkan Adhyaksa FC. Jika hal tersebut terwujud maka satu tempat di Super League musim depan menjadi milik Mutiara Hitam.
"Saya yakin pertandingan besok akan kami menangkan dan kami bisa naik ke Liga 1 Indonesia," pungkas Ruben Sanadi kepada Antara.
Menjelang menghadapi Adhyaksa FC, Ruben Sanadi sedang dalam performa terbaiknya. Di laga melawan Persiku, bek 39 tahun tersebut memberikan assist untuk gol Williams Lugo.
Baca Juga:Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Tidak hanya membantu dari sisi penyerangan, Ruben juga sangat tangguh dalam bertahan. Melihat statistik permainannya dari laman I League, dia melakukan tiga intersep dan satu blok.
Dengan modal performanya yang sedang membaik, Ruben Sanadi berniat membawa Persipura promosi ke Super League musim depan. Apakah eks Persebaya Surabaya tersebut mampu membawa timnya ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Patut ditunggu.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama