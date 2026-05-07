Borneo FC Tak Mau Menyerah, Koldo Obieta Sebut Semua Laga Tersisa Adalah Final

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menjaga asa dalam persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 setelah meraih kemenangan penting atas Persita Tangerang pada pekan ke-31.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, tim Pesut Etam tampil solid dan sukses mengamankan tiga poin yang sangat berarti dalam perburuan gelar juara musim ini.

Salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut adalah penyerang asal Spanyol, Koldo Obieta.

Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, kontribusinya tetap terasa besar lewat dua assist yang membantu Borneo FC meraih kemenangan. Penampilan impresif itu membuat Obieta terpilih sebagai “Oppo Player of The Match”.

Usai pertandingan, Obieta menegaskan bahwa kemenangan atas Persita memiliki arti penting bagi perjalanan Borneo FC di akhir musim.

Menurutnya, tim kini menghadapi tiga pertandingan yang harus diperlakukan seperti final.

“Kemenangan ini sangat penting karena kami sekarang memiliki tiga pertandingan final tersisa dan siap berjuang untuk gelar juara,” ujar Obieta.

Pemain berusia 31 tahun tersebut juga menyebut suasana di dalam tim sedang berada dalam kondisi positif.