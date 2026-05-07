Andre Rizal Hanafi
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.17 WIB

Koldo Obieta Ungkap Rahasia Borneo FC Bersaing di Puncak Klasemen Super League

Koldo Obieta (tengah) membeberkan kebangkitan timnya hingga berpeluang menjadi juara Super League 2025/2026. (Dok. Borneo FC)

JawaPos.com - Performa Borneo FC Samarinda di ajang Super League 2025/2026 terus menunjukkan tren positif. Tim berjuluk Pesut Etam itu kini menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara setelah mampu bersaing di papan atas klasemen hingga pekan-pekan akhir musim.

Saat ini Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi poin yang sama dengan Persib Bandung yang berada di puncak. Persaingan kedua tim diprediksi bakal berlangsung ketat sampai akhir kompetisi.

Tidak hanya konsisten dalam meraih hasil positif, penampilan Borneo FC sepanjang musim juga cukup menarik perhatian.

Tim asuhan Fabio Lefundes dikenal memiliki permainan agresif dengan produktivitas gol yang tinggi.

Sejauh ini, Borneo FC sudah mencetak 64 gol dan menjadi tim tersubur kedua di kompetisi. Mereka hanya terpaut dua gol dari Malut United FC yang sementara memimpin daftar produktivitas gol musim ini.

Penyerang asal Spanyol, Koldo Obieta, mengungkapkan keberhasilan timnya menjaga konsistensi bukan terjadi secara instan. 

Menurutnya, kekuatan utama Borneo FC terletak pada kualitas pemain serta kerja sama yang solid di dalam tim.

Obieta menyebut setiap pemain memiliki karakter yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan. Hal tersebut membuat tim semakin percaya diri saat menghadapi berbagai pertandingan penting.

“Kami punya pemain dengan kualitas bagus dan karakter yang kuat. Selain itu, kami juga sangat kolektif sebagai tim,” ujar Obieta dikutip dari ileague.id.

