Resmi! Arief Catur Pamungkas Absen Lawan Persis Solo, Persebaya Surabaya Dipaksa Ubah Komposisi

Arief Catur Pamungkas dipastikan absen membela Persebaya Surabaya saat menghadapi Persis Solo akibat akumulasi kartu kuning. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan tanpa Arief Catur Pamungkas saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) malam, setelah sang bek terkena akumulasi kartu kuning. Absennya pemain bertahan itu menjadi ujian penting di tengah performa impresif Green Force yang sedang mencatat tiga kemenangan beruntun dengan 10 gol dan tanpa kebobolan.
Mengapa Arief Catur Pamungkas Harus Absen?
Arief Catur Pamungkas resmi terkena sanksi larangan bermain setelah mengoleksi total tujuh kartu kuning sepanjang musim Super League 2025/2026.
Tiga kartu kuning terakhir diterimanya dalam tiga pertandingan berbeda sehingga membuatnya masuk fase akumulasi berikutnya.
Kartu kuning pertama dalam fase ini didapat saat Persebaya Surabaya kalah 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-27 tepat menit ke-34.
Setelah itu, dia kembali menerima kartu kuning ketika Persebaya Surabaya menang 2-0 atas Malut United pada pekan ke-29 di menit ke-59.
Akumulasi itu lengkap saat Persebaya Surabaya menghajar PSBS Biak 4-0 pada pekan ke-31. Dalam laga tersebut, Arief kembali diganjar kartu kuning pada menit ke-29 sehingga total koleksinya kini mencapai tujuh kartu kuning.
Aturan dari ILeague menegaskan pemain yang mengoleksi empat kartu kuning dalam empat pertandingan berbeda akan terkena sanksi larangan bermain satu pertandingan.
Hukuman yang sama juga berlaku pada setiap tambahan tiga kartu kuning berikutnya dalam tiga pertandingan berbeda.
