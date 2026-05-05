Stadion Lukas Enembe Bergemuruh! Persipura Kuasai Laga dengan Penonton Terbanyak

JawaPos.com - Performa impresif Persipura Jayapura di Pegadaian Championship 2025/26 tidak hanya terlihat dari hasil di lapangan, tetapi juga dari tingginya dukungan suporter di kandang.
Tim berjuluk Mutiara Hitam itu tercatat mendominasi daftar lima besar jumlah penonton terbanyak sepanjang laga kandang musim ini.
Bermain di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Persipura mampu menghadirkan atmosfer yang konsisten penuh.
Bahkan, mereka mencatat rekor kehadiran tertinggi di kasta kedua musim ini saat menghadapi Persiku Kudus pada pekan ke-27.
Laga yang berlangsung Minggu (3/5) tersebut disaksikan langsung oleh 32.840 penonton, menjadi yang terbanyak sepanjang kompetisi.
Antusiasme suporter juga terlihat saat Persipura menjamu PS Barito Putera pada 15 Februari 2026. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 4-1 itu, sebanyak 20.270 penonton memadati stadion.
Dukungan besar tersebut turut menjadi energi tambahan bagi Boaz Solossa dan rekan-rekannya.
Di posisi ketiga, laga Persipura kontra PSS Sleman pada 24 Januari 2026 juga mencatat angka yang tidak kalah besar, yakni 19.612 penonton. Meski berakhir imbang 1-1, atmosfer pertandingan tetap terasa hidup sejak awal hingga akhir.
Sementara itu, duel melawan PSIS Semarang pada 18 April 2026 menjadi laga dengan jumlah penonton terbanyak keempat, dengan 17.462 penonton.
