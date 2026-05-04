Super League 2025/2026: Gol Cepat Matricardi Bawa Persib Bandung Unggul atas PSIM di Babak Pertama

JawaPos.com - Patricio Matricardi membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas PSIM Yogyakarta di babak pertama dalam pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Senin (4/5) pukul 15.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung berhasil menjebol gawang PSIM Yogyakarta saat pertandingan baru berjalan kurang dari dua menit. Gol cepat tersebut dicetak lewat tandukan Patricio Matricardi usai memanfaatkan umpan terukur dari Thom Haye.

Kemudian di menit ke-10, Persib Bandung nyaris menggandakan keunggulan atas tim tamu lewat peluang yang diciptakan Ramon Tanque. Sayang, tendangan striker asal Brasil itu masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap Cahya Supriadi.

Ramon Tanque kembali mendapat peluang emas pada menit ke-20. Tapi lagi-lagi bomber berusia 27 tahun itu gagal mengkonversi umpan matang dari Adam Alis menjadi sebuah gol. Sontekannya yang sudah berada di mulut gawang justru malah melambung tinggi ke atas mistar.

PSIM Yogyakarta terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Sementara Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- terus melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan tim tamu di sisa waktu babak pertama.

Akan tetapi, serangan yang dilancarkan skuad Pangeran Biru belum ada yang berbuah tambahan gol. Pada akhirnya, Persib Bandung pun unggul sementara atas PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 di babak pertama.

Susunan Pemain Persib Bandung Vs PSIM Yogyakarta:

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Adam Alis, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Beckham Putra, Berguinho, Ramon Tanque.