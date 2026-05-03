Bojan Hodak Ketar-ketir! Waktu Persiapan Persib Bandung Mepet Jelang Ladeni PSIM Yogyakarta

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (dok. Persib)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mewaspadai kekuatan lini pertahanan PSIM Yogyakarta jelang pertemuan kedua tim dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5).
"Kami fokus pada pertahanan mereka yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan di semua pertandingan," katanya di Bandung, Minggu.
"Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Itu karena tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras," ujar dia menambahkan.
Hodak mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang cukup singkat setelah menjalani laga tandang melawan Bhayangkara FC.
Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut harus dihadapi secara profesional oleh timnya.
“Hanya ada waktu empat hari di antara pertandingan. Tapi hasil dan performa terakhir kami bagus, terutama di babak kedua,” kata dia.
Pelatih asal Kroasia itu menilai PSIM merupakan tim dengan organisasi permainan yang solid dan etos kerja tinggi, sehingga tidak mudah dikalahkan.
Meski memprediksi laga berjalan sengit, dirinya tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri.
“Saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap tim bisa mendapatkan hasil positif,” katanya.
Sementara itu, gelandang Persib Beckham Putra mengatakan bahwa seluruh pemain harus fokus penuh pada setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil tim pesaing di papan atas klasemen.
