Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 05.39 WIB

Persipura Jayapura Bekuk Persiku Kudus 2-0, Rahmad Darmawan Tantang Adhyaksa FC di Playoff Championships

Pemain Persipura Jayapura melakukan selebrasi usai menang atas Persiku Kudus di Stadion Lukas Enembe, Minggu (3/5/2026) (ANTARA/HO-Media Officer Persipura Jayapura)

JawaPos.com - Persipura Jayapura lolos ke babak play off setelah menaklukkan Persiku Kudus 2-0 di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Minggu.

Dua gol kemenangan Persipura dicetak Williams Lugo dan Jeam Kelly Sroyer dari titik putih, pada babak pertama.

Tim Mutiara Hitam akan menghadapi runner up Grup A Adhyaksa untuk memperebutkan satu tiket promosi ke Super League.

"Puji Tuhan, Alhamdulillah hari ini kami diberikan kemenangan di pertandingan yg sangat penting. Saya bersyukur kami masih diberi satu kesempatan yang besar karena kalau dilihat perjalanan kita jauh ke belakang sangat sulit diprediksi tim mana yang mempunyai kesempatan seperti kita," kata Pelatih Persipura Rahmad Darmawan setelah laga itu pada Minggu.

Menurut Darmawan, pertandingan melawan Persik merupakan simulasi untuk kesiapan tim menghidapi Adhyaksa.

"Dan hasil hari ini saya harap menjadi satu motivasi bagi pemain untuk tetap menjaga kondisi fisik, psikologi dan semua hal yang berkaitan dengan performa," ujarnya.
 

Dia meminta seluruh pemain menjadikan kemenangan ini sebagai tanda rasa syukur yang tinggi dan membawa rasa syukur ini ke pertandingan selanjutnya.

"Karena ini momentum yang belum tentu terjadi tahun depan atau beberapa tahun ke depan," katanya.

Dia menilai Adhyaksa tim yang solid dan sangat baik dalam organisasi permainan. Untuk itu pemain-pemainnya harus betul-betul fokus untuk pertandingan nanti.

"Kami akan melakukan konsolidasi dengan pemain apalagi mereka sedang ada dalam satu gairah untuk menunggu pertandingan," ujarnya.

Di Grup B, PSS Sleman lebih dulu promosi ke Liga 1 Indonesia setelah menan 3-0 atas PSIS di Stadion Maguwoharjo, Minggu.

PSS dan Persipura sama-sama mengoleksi 56 poin namun Persipura kalah head to head dari PSS sehingga finis di fase grup dengan status runner up.

