Kepalang Tanggung! Usai Amankan Tiket Promosi, Widodo C. Putro Targetkan Garudayaksa FC Juara Championship 2025/2026

JawaPos.com–Pelatih Garudayaksa FC Widodo Cahyono Putri sangat bersyukur bisa membawa timnya menyegel tiket promosi langsung ke Super League. Namun Widodo masih ingin lebih, yakni membawa timnya merebut gelar juara Championship 2025/2026.

Garudayaksa FC memastikan tiket promosi ke Super League setelah bungkam Persikad Depok dengan skor 3-1 di pekan ke-27 alias pekan terakhir Championship 2025/2026. Manisnya, pesta kemenangan tersebut terjadi di kandang mereka, Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu (2/5).

Gol-gol kemenangan Garudayaksa FC dicetak Dheco Hari Zacky (4'), Christian Frydek (30'), dan Everton Nascimento (57'). Sementara satu gol Persikad Depok dicetak lewat Rosalvo Junior pada menit ke-19.

Kemenangan tersebut menjadikan Garudayaksa FC sebagai juara Grup 1 dengan koleksi 52 poin. Tim berjulukkan Spirit of Garuda itu unggul sebiji gol atas Adhyaksa FC yang menempel ketat di posisi kedua klasemen Grup 1 Championship 2025/2026.

Widodo sangat lega bisa membawa Garudayaksa FC finis sebagai juara Grup 1 sekaligus merebut tiket promosi Super League musim depan. Legenda hidup Timnas Indonesia itu mengapresiasi permainan anak asuhnya dalam laga tersebut.

”Puji Tuhan, puji syukur alhamdulillah ya, Garudayaksa bisa lolos Liga 1. Memang permainan tadi di awal kita sudah bisa cetak gol tapi sempat terbalas habis itu pemain mulai kendor,” kata Widodo dalam konferensi pers usai laga, dipetik Minggu (3/5).

”Ya seharusnya tetap pada game plan, ya seperti babak kedua mereka seharusnya pressing, ya tidak membiarkan leluasa Persikad untuk bermain. Tapi di babak kedua banyak perubahan,” sambung dia.

Kendati telah mengunci tiket promosi, perjalanan Garudayaksa FC belum berakhir. Tim milik Presiden Prabowo Subianto itu masih akan menjalani satu laga krusial, yakni partai final Championship 2025/2026. Di partai tersebut, mereka akan menantang juara Grup 2.