Wawancara Eksklusif! Bongkar Dapur Garudayaksa FC, Agam Haris Ungkap Racikan Apik Widodo Cahyono Putro Promosi ke Super League

JawaPos.com — Kesuksesan Garudayaksa FC menembus Super League musim depan tak lepas dari racikan dapur tim yang rapi dan terukur. Asisten pelatih Ahmad Agam Haris Pambudi akhirnya membuka cerita di balik konsistensi tim dalam wawancara eksklusif bersama JawaPos.com.

Di balik euforia promosi, Agam Haris menegaskan tidak ada perubahan taktik besar yang dilakukan bersama Widodo Cahyono Putro.

Justru pendekatan sederhana namun konsisten menjadi kunci utama keberhasilan tim muda tersebut.

“Tidak ada perubahan yang signifikan, kami hanya mengingatkan ke pemain tentang fighting spirit, motivasi, kerja keras, dan intensitas yang bagus pada saat latihan,” ujar Agam Haris kepada JawaPos.com, Minggu (3/5/2026).

Ia menilai fondasi mental pemain menjadi aspek paling menentukan sepanjang musim.

Garudayaksa FC memang tampil stabil sejak awal Championship hingga memastikan promosi pada Mei 2026. Konsistensi itu dibangun bukan dari strategi rumit, melainkan kebiasaan latihan yang disiplin dan terarah.

“Membuat model latihan yang menyenangkan tapi tetap fokus pada taktik dan selalu ada latihan finishing. Meningkatkan disiplin organisasi tim, serta memperkuat transisi menyerang dan bertahan,” lanjutnya.

Pendekatan tersebut membuat pemain merasa nyaman sekaligus tertantang di setiap sesi latihan.