Profil Garudayaksa FC: Klub Milik Prabowo Subianto yang Rebut Tiket Promosi Pertama ke Super League

JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil meraih tiket promosi ke Super League musim depan. Klub milik Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi tim pertama yang naik kasta dari ajang Championship musim ini.

Kepastian Garudayaksa FC promosi didapat setelah mengalahkan Persikad Depok di pekan ke-27 alias pekan terakhir Championship 2025/2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (2/5) kemarin, tim polesan Widodo C Putro itu menang dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan Garudayaksa FC dicetak oleh Dheco Hari Zacky (4'), Christian Frydek (30'), dan Everton Nascimento (57'). Sementara gol balasan Persikad Depok dicatatkan atas nama Rosalvo (19').

Kemenangan tersebut membuat Garudayaksa FC finis posisi pertama pada klasemen Grup 1 dengan koleksi 52 poin. Karena menjadi pemuncak klasemen, tim berjulukkan Spirit of Garuda itu praktis melaju ke partai final Championship 2025/2026.

Garudayaksa FC unggul satu angka atas rivalnya, Adhyaksa FC yang menempel ketat di posisi kedua dengan 51 poin. Alhasil, tim asal Banten itu harus puas finis runner-up dan akan memainkan laga play-off promosi untuk memperebutkan satu tiket ke Super League musim depan.

Lolosnya Garudayaksa FC tentu menimbulkan tanda tanya besar terkait profil mereka sebagai klub profesional. Terlebih, Spirit of Garuda meraih kesuksesan tersebut didapat saat usianya yang masih seumur jagung.

Garudayaksa FC bisa dikatakan merupakan klub profesional yang umurnya masih sangat muda. Tim milik Presiden Prabowo itu baru resmi berdiri pada 4 Juni 2025 setelah mengakuisisi PSKC Cimahi dan mengubah namanya melalui Kongres PSSI 2025.

Mulanya, Garudayaksa FC adalah sebuah akademi sepak bola. Umurnya pun juga masih sangat muda, karena Presiden Prabowo baru mendirikan akademi tersebut pada Desember 2023.