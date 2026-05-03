Update Top Skor Persebaya Surabaya: Francisco Rivera Koleksi 12 Gol, Bruno Moreira 9 Gol di Super League 2025/2026!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya langsung memanaskan persaingan papan atas sekaligus memperbarui daftar top skor tim usai kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak di Gelora Bung Tomo.

Nama Francisco Rivera kini memimpin dengan koleksi 12 gol, meninggalkan Bruno Moreira yang menguntit dengan 9 gol di Super League 2025/2026 hingga pekan ke-31.

Kemenangan besar itu bukan sekadar tiga poin, tapi juga mengubah peta kontribusi gol di tubuh Green Force.

Performa tajam para pemain depan menjadi sinyal serius Persebaya Surabaya belum habis dalam perburuan posisi terbaik musim ini.

Sejak menit awal laga melawan PSBS Biak, Persebaya Surabaya sebenarnya sudah menunjukkan intensi menyerang yang kuat.

Sejumlah peluang tercipta, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap kacamata di babak pertama.

Memasuki pertengahan babak pertama, ritme permainan justru sempat menurun drastis. Aliran bola yang lambat membuat permainan mudah ditebak dan memberi ruang bagi lawan untuk berkembang.

Situasi itu dimanfaatkan PSBS Biak melalui skema transisi cepat dan bola mati yang beberapa kali mengancam. Beruntung, lini belakang Persebaya Surabaya masih cukup disiplin untuk menjaga gawang tetap aman hingga turun minum.

Pelatih Bernardo Tavares tak menampik timnya mengalami kesulitan di babak pertama.