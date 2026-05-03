Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 15.17 WIB

Fisik Kedodoran! PSBS Biak Dibikin Tak Berkutik oleh Persebaya Surabaya, Kahudi Widodo Beberkan Penyebabnya

Ekspresi pemain PSBS Biak saat menghadapi tekanan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (PSBS)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil superior saat membungkam PSBS Biak dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026). Di balik kekalahan itu, pelatih sementara PSBS Biak Kahudi Wahyu Widodo mengungkap faktor krusial yang membuat timnya tak mampu mengimbangi permainan tuan rumah.

Laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 itu menjadi panggung dominasi Green Force yang tampil efektif dan sabar sepanjang pertandingan.

Sementara itu, PSBS Biak terlihat kesulitan keluar dari tekanan terutama saat memasuki fase transisi permainan.

Kahudi secara terbuka menyebut persoalan utama timnya terletak pada transisi negatif yang tidak berjalan maksimal. Ia menilai hal tersebut tidak lepas dari kondisi fisik para pemain yang berada di bawah level Persebaya Surabaya.

"Secara taktikal kami bermasalah di transisi negatif dan itu salah satunya dipengaruhi faktor fisik. Kualitas fisik pemain Persebaya memang terlihat berada di atas kami," kata Kahudi saat konferensi pers usai pertandingan.

Kondisi ini membuat PSBS Biak sering terlambat dalam menutup ruang dan kehilangan momentum saat harus bertahan cepat.

Akibatnya, Persebaya Surabaya dengan leluasa mengembangkan permainan dan menciptakan peluang berbahaya.

Meski kalah telak, Kahudi tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang dinilai tidak menyerah hingga laga usai.

Dalam situasi yang tidak ideal, para pemain tetap menunjukkan komitmen dan semangat juang tinggi di atas lapangan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain saya. Semua tahu kondisi kami seperti apa, tapi sampai terakhir mereka tetap berjuang," ucapnya.

