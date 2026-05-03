Terlalu Lambat! Bernardo Tavares Bongkar Titik Balik Kemenangan Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menunjukkan dua wajah kontras saat menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026). Sempat mandek di babak pertama, Green Force justru menggila selepas jeda dan mengunci kemenangan meyakinkan.
Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya Surabaya langsung menekan pertahanan PSBS Biak. Peluang demi peluang tercipta, namun penyelesaian akhir belum cukup tajam untuk membuka keunggulan.
Memasuki pertengahan babak pertama, ritme permainan mulai menurun dan aliran bola menjadi terlalu lambat. Situasi ini membuat serangan mudah ditebak dan memberi celah bagi lawan untuk membaca arah permainan.
Kondisi tersebut dimanfaatkan PSBS Biak untuk keluar dari tekanan. Mereka beberapa kali mengancam melalui skema transisi cepat dan bola mati yang cukup merepotkan lini belakang Persebaya Surabaya.
Beruntung, koordinasi lini pertahanan masih cukup solid untuk meredam ancaman. Hingga turun minum, skor tetap bertahan tanpa gol meski Persebaya Surabaya mendominasi penguasaan bola.
Pelatih Bernardo Tavares tak menampik timnya mengalami kesulitan di babak pertama. Ia menilai intensitas permainan anak asuhnya belum sesuai dengan rencana awal.
“Ini bukan pertandingan yang mudah. Kami punya peluang di awal tapi tidak menjadi gol. Setelah itu mereka punya satu-dua transisi dan bola mati yang berbahaya,” ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers seusai laga.
Masuk ke babak kedua, perubahan langsung terlihat dari cara bermain Persebaya Surabaya. Tempo dinaikkan, distribusi bola dipercepat, dan pergerakan tanpa bola menjadi jauh lebih dinamis.
Perubahan pendekatan itu langsung berdampak nyata di lapangan. Gol pertama akhirnya lahir dan menjadi momentum penting yang mengubah arah pertandingan secara keseluruhan.
