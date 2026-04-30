Persaingan Panas Pekan Terakhir Championship 2025/26: Penentuan Tim Yang Akan Promosi dan Degradasi

PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan Pegadaian Championship 2025/26 kini memasuki fase paling krusial. Pekan ke-27 atau laga terakhir di putaran ketiga akan menjadi penentu nasib klub-klub yang masih bersaing, baik di Grup Barat maupun Grup Timur. Tiket promosi langsung ke kasta tertinggi hingga posisi playoff masih terbuka lebar.
Di Grup Barat, persaingan memperebutkan puncak klasemen berlangsung sangat ketat antara Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten.
Garudayaksa saat ini memimpin klasemen dengan 49 poin, hanya unggul satu angka dari Adhyaksa yang menempel di posisi kedua dengan 48 poin.
Pada Sabtu (2/5), Garudayaksa FC akan menghadapi Persikad Depok di Stadion Pakansari, Bogor.
Di saat bersamaan, Adhyaksa FC Banten menjamu Sriwijaya FC di Banten International Stadium, Serang. Dua laga ini dipastikan menjadi penentu siapa yang berhak finis sebagai pemuncak klasemen Grup Barat.
Sesuai regulasi kompetisi, tim yang finis di posisi pertama akan langsung mendapatkan tiket promosi ke Super League musim depan. Sementara itu, posisi runner-up masih harus berjuang melalui babak playoff menghadapi runner-up Grup Timur.
Di sisi lain, kabar kurang baik datang untuk Sriwijaya FC yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 3 musim depan. Selain itu, Persekat Tegal yang berada di posisi kesembilan juga harus menjalani laga playoff degradasi melawan Persiba Balikpapan dari Grup Timur.
Persaingan tidak kalah panas terjadi di Grup Timur. PSS Sleman dan Persipura Jayapura sama-sama mengoleksi 53 poin, membuat perebutan posisi puncak semakin menegangkan hingga laga terakhir.
PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5). Di waktu yang sama, Persipura Jayapura menghadapi Persiku Kudus di Stadion Lukas Enembe. Hasil dua laga ini akan menentukan siapa yang berhak promosi langsung dari Grup Timur.
