Diduga Rasis! Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Bandung Marc Klok ke Komdis PSSI

JawaPos.com–Bhayangkara FC melaporkan kapten Persib Bandung Marc Klok, ke Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Tim berjuluk The Guardians itu membuat laporan karena mengklaim Klok melakukan aksi rasisme kepada Henry Doumbia saat kedua tim bentrok di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4).

Duel Bhayangkara FC kontra Persib Bandung terjadi pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan penuh drama itu berhasil dimenangi Pangeran Biru, julukan Persib Bandung dengan skor akhir 4-2.

Di balik duel tersebut, beredar viral video di media sosial yang mempertontonkan perdebatan antara Wahyu Subo Seto dan Marc Klok di lorong pemain ketika jeda babak pertama. Usut punya usut, perdebatan antar kapten tim itu diawali karena adanya dugaan aksi rasisme yang dilakukan Klok kepada bomber Bhayangkara FC Henry Doumbia.

”Terkait dengan beredarnya video perdebatan antara kapten Bhayangkara Presisi Lampung FC Wahyu Subo Seto yang tersebar luas di media sosial, manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC dinilai wajib meluruskan kenapa kejadian tersebut terjadi,” bunyi keterangan resmi Bhayangkara FC, Sabtu (2/5).

”Pada laga kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4), diakui striker Bhayangkara Presisi Lampung FC, Henry Doumbia, jika dirinya menerima aksi rasis dari Marc Klok pada babak pertama,” sambungnya.

Dalam pernyataan resmi, Bhayangkara Presisi Lampung FC membeberkan kronologi secara rinci. Dijelaskan bahwa Doumbia mengadu kepada kapten Wahyu bahwa dirinya mendapat aksi rasis dari Klok. Nah, saat kedua tim ingin menuju ruang ganti, Wahyu pun menghampiri Klok untuk meminta penjelasan.

Pada momen itu, Wahyu dan Klok terlibat adu mulut. Sontak, video momen tersebut viral di media sosial. Atas dasar itu pula Bhayangkara Presisi Lampung FC membuat klarifikasi terkait viralnya video tersebut.

”Di akhir babak pertama, Henry Doumbia memberitahukan aksi rasis yang diterimanya kepada Wahyu Subo Seto sebagai kapten tim. Mendengar laporan yang disampaikan Henry, setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan Wahyu Subo Seto langsung mendatangi Marc Klok,” ungkap Bhayangkara FC.