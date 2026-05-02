Bantah Lakukan Rasis ke Henry Doumbia, Marc Klok Tunggu Permohonan Maaf dari Bhayangkara FC!

Kapten Persib bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menunggu permohonan maaf dari pihak Bhayangkara Presisi Lampung FC terkait tuduhan rasisme terhadap kepada Henry Doumbia. Pasalnya, Klok merasa dirugikan dengan tuduhan yang tidak benar tersebut.
Setelah namanya menjadi sorotan tajam, Klok akhirnya buka suara. Ia dengan tegas membantah melakukan tindakan rasis kepada penyerang Bhayangkara Presisi Lampung FC, Henry Doumbia, saat kedua tim bersua di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) lalu.
Gelandang berusia 33 tahun itu menegaskan bahwa semua tuduhan yang disebutkan pihak The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi Lampung FC- jauh dari fakta yang terjadi di lapangan.
Klok pun merasa dirugikan dengan tuduhan tak berdasar yang dilancarkan pihak Bhayangkra Presisi Lampung FC. Eks pemain Persija Jakarta itu pun menuntut permohonan maaf dari pihak The Guardians atas tuduhan keliru tersebut.
“Saya mengharapkan adanya permintaan maaf resmi dari Bhayangkara Presisi Lampung FC atas kekeliruan dan kesalahpahaman yang merugikan nama saya, serta atas penyebaran tuduhan yang tidak benar,” tulis Klok dalam akun instagram pribadinya, Sabtu (2/5/2026).
Sebelumnya, Bhayangkara Presisi Lampung FC membuat pernyataan resmi terkait dugaan rasisme yang dilakukan Klok kepada Doumbia. Disebutkan dalam pernyataan resminya, kapten Persib Bandung itu melakukan aksi rasisme kepada Doumbia pada babak pertama.
Dalam pernyataan resminya juga, pihak manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC menyebut telah mengambil langkah serius. Yakni melaporkan dugaan rasisme yang dilakukan Klok kepada Doumbia kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI.
Merespons tuduhan tersebut, Klok dengan tegas membantah. Eks pemain Persija Jakarta itu menyatakan bahwa semua tuduhan yang mengarah kepadanya tidak benar.
“Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada saya. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik saya,” tegas Klok.
