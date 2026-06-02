Sisa Skuad Asing Persebaya Surabaya! Empat Pemain Pamitan Angkat Kaki dari Gelora Bung Tomo

Empat pemain asing Persebaya Surabaya resmi berpamitan setelah berakhirnya Super League 2025/2026, sementara lima nama lainnya masih menunggu keputusan manajemen. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kehilangan empat pemain asing seusai Super League 2025/2026 setelah Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Pedro Matos, dan Milos Raickovic resmi berpamitan kepada Bonek melalui media sosial.
Kepergian mereka membuat Green Force kini hanya menyisakan dua pemain asing yang dipastikan bertahan dan lima nama lain yang masih menunggu keputusan manajemen.
Persebaya Surabaya menutup musim dengan hasil manis usai membantai Persik Kediri 5-0 pada laga terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).
Namun, euforia kemenangan tersebut tidak berlangsung lama karena satu per satu pemain asing mulai mengucapkan salam perpisahan.
Empat pemain asing Persebaya Surabaya resmi mengakhiri kebersamaan mereka setelah kompetisi berakhir. Mereka adalah Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Pedro Matos, dan Milos Raickovic.
Bruno Paraiba menjadi pemain pertama yang menyampaikan salam perpisahan pada Minggu (24/5/2026).
Penyerang asal Brasil itu mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub meski harus menerima keputusan manajemen yang tidak memperpanjang kerja samanya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama 5 bulan terakhir ini,” tulis Bruno Paraiba.
Bruno juga mengungkapkan cedera yang dialaminya pada Januari menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masa depannya. Setelah berdiskusi dengan pelatih dan manajemen, klub memutuskan tidak melanjutkan kontraknya.
Selama memperkuat Persebaya Surabaya di paruh musim Super League 2025/2026, Bruno tampil dalam 11 pertandingan. Ia mencatatkan lima gol, dua assist, dan mengumpulkan 328 menit bermain.
