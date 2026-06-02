Sampai Jumpa di Masa Depan! Milos Raickovic Pamit, Ini Statistik Lengkapnya Bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus kehilangan salah satu pemain asingnya setelah Milos Raickovic resmi berpamitan pada Senin (1/6/2026). Gelandang asal Montenegro itu meninggalkan Green Force usai mengukir 33 pertandingan, 3 gol, 4 assist, dan total 2.618 menit bermain sepanjang musim 2025/2026.
Perpisahan Milos Raickovic diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Baca Juga: Mantan Bintang Liga Champions Masuk Radar! Persib Bandung Dikaitkan dengan Mislav Orsic dan Brandon Thomas Llamas
Momen tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Persebaya Surabaya menutup musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri pada laga terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).
Raickovic menjadi pemain asing keempat yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita. Sebelumnya, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos lebih dahulu menyampaikan pesan serupa melalui media sosial masing-masing.
Milos Raickovic menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026. Dia mencatatkan total 33 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 4 assist.
Kontribusi tersebut menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan permainan Green Force.
Selain aktif membantu serangan, pemain berusia 31 tahun itu juga dikenal disiplin dengan hanya menerima 4 kartu kuning sepanjang musim.
Data statistik mencatat Raickovic membukukan 2.618 menit bermain bersama Persebaya Surabaya. Jumlah tersebut menjadi bukti kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepadanya selama kompetisi berlangsung.
Dalam unggahannya, Raickovic menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub yang telah mendukungnya selama berseragam Persebaya Surabaya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub (kecuali satu orang) atas dukungan, kepercayaan, dan momen-momen yang kita lalui bersama selama saya berada di Persebaya,” tulis Milos Raickovic di kanal Instagram pribadinya.
Pemain yang identik dengan nomor punggung di lini tengah itu juga mengaku bangga pernah membela Green Force.
“Sungguh suatu kehormatan dan hak istimewa untuk mengenakan seragam Persebaya.”
Raickovic menegaskan dirinya selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik selama membela klub kebanggaan Kota Pahlawan tersebut.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa