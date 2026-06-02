Sampai Jumpa di Masa Depan! Milos Raickovic Pamit, Ini Statistik Lengkapnya Bersama Persebaya Surabaya

Milos Raickovic mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah mencatatkan 33 pertandingan bersama Persebaya Surabaya pada musim 20252026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus kehilangan salah satu pemain asingnya setelah Milos Raickovic resmi berpamitan pada Senin (1/6/2026). Gelandang asal Montenegro itu meninggalkan Green Force usai mengukir 33 pertandingan, 3 gol, 4 assist, dan total 2.618 menit bermain sepanjang musim 2025/2026.

Perpisahan Milos Raickovic diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Momen tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Persebaya Surabaya menutup musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri pada laga terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).

Raickovic menjadi pemain asing keempat yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita. Sebelumnya, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos lebih dahulu menyampaikan pesan serupa melalui media sosial masing-masing.

Bagaimana Kontribusi Milos Raickovic untuk Persebaya Surabaya? Milos Raickovic menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026. Dia mencatatkan total 33 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 4 assist.

Kontribusi tersebut menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan permainan Green Force.

Selain aktif membantu serangan, pemain berusia 31 tahun itu juga dikenal disiplin dengan hanya menerima 4 kartu kuning sepanjang musim.

Data statistik mencatat Raickovic membukukan 2.618 menit bermain bersama Persebaya Surabaya. Jumlah tersebut menjadi bukti kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepadanya selama kompetisi berlangsung.

Pesan Menyentuh Raickovic untuk Persebaya Surabaya dan Bonek Dalam unggahannya, Raickovic menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub yang telah mendukungnya selama berseragam Persebaya Surabaya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub (kecuali satu orang) atas dukungan, kepercayaan, dan momen-momen yang kita lalui bersama selama saya berada di Persebaya,” tulis Milos Raickovic di kanal Instagram pribadinya.

Pemain yang identik dengan nomor punggung di lini tengah itu juga mengaku bangga pernah membela Green Force.

“Sungguh suatu kehormatan dan hak istimewa untuk mengenakan seragam Persebaya.”