Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 2 Juni 2026 | 14.23 WIB

Sampai Jumpa di Masa Depan! Milos Raickovic Pamit, Ini Statistik Lengkapnya Bersama Persebaya Surabaya

Milos Raickovic mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah mencatatkan 33 pertandingan bersama Persebaya Surabaya pada musim 20252026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus kehilangan salah satu pemain asingnya setelah Milos Raickovic resmi berpamitan pada Senin (1/6/2026). Gelandang asal Montenegro itu meninggalkan Green Force usai mengukir 33 pertandingan, 3 gol, 4 assist, dan total 2.618 menit bermain sepanjang musim 2025/2026.

Perpisahan Milos Raickovic diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Momen tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Persebaya Surabaya menutup musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri pada laga terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).

Raickovic menjadi pemain asing keempat yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita. Sebelumnya, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos lebih dahulu menyampaikan pesan serupa melalui media sosial masing-masing.

Bagaimana Kontribusi Milos Raickovic untuk Persebaya Surabaya?

Milos Raickovic menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Persebaya Surabaya sepanjang musim 2025/2026. Dia mencatatkan total 33 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 4 assist.

Kontribusi tersebut menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan permainan Green Force.

Selain aktif membantu serangan, pemain berusia 31 tahun itu juga dikenal disiplin dengan hanya menerima 4 kartu kuning sepanjang musim.

Data statistik mencatat Raickovic membukukan 2.618 menit bermain bersama Persebaya Surabaya. Jumlah tersebut menjadi bukti kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepadanya selama kompetisi berlangsung.

Pesan Menyentuh Raickovic untuk Persebaya Surabaya dan Bonek

Dalam unggahannya, Raickovic menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub yang telah mendukungnya selama berseragam Persebaya Surabaya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub (kecuali satu orang) atas dukungan, kepercayaan, dan momen-momen yang kita lalui bersama selama saya berada di Persebaya,” tulis Milos Raickovic di kanal Instagram pribadinya.

Pemain yang identik dengan nomor punggung di lini tengah itu juga mengaku bangga pernah membela Green Force.

“Sungguh suatu kehormatan dan hak istimewa untuk mengenakan seragam Persebaya.”

Raickovic menegaskan dirinya selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik selama membela klub kebanggaan Kota Pahlawan tersebut.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Mantan Bintang Liga Champions Masuk Radar! Persib Bandung Dikaitkan dengan Mislav Orsic dan Brandon Thomas Llamas - Image
Sepak Bola Indonesia

Mantan Bintang Liga Champions Masuk Radar! Persib Bandung Dikaitkan dengan Mislav Orsic dan Brandon Thomas Llamas

Selasa, 2 Juni 2026 | 14.18 WIB

Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara

Senin, 1 Juni 2026 | 19.17 WIB

Sisa Skuad Asing Persebaya Surabaya! Empat Pemain Pamitan Angkat Kaki dari Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Sisa Skuad Asing Persebaya Surabaya! Empat Pemain Pamitan Angkat Kaki dari Gelora Bung Tomo

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore