Jadwal Lengkap Persib Bandung di ASEAN Club Championship 2026/27: Tantangan Berat di Grup Neraka

Persib Bandung saat menerima gelar juara. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan bakal menghadapi tantangan besar di ajang ASEAN Club Championship 2026/27.
Berdasarkan jadwal yang beredar, Maung Bandung tergabung dalam grup yang dihuni sejumlah tim kuat Asia Tenggara, termasuk wakil Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Vietnam.
Laga perdana Persib akan langsung menguji kekuatan mereka saat bertandang ke markas Port FC pada 8 Oktober 2026.
Setelah itu, Persib akan kembali ke kandang untuk menghadapi pemenang babak play-off pada 19 November 2026.
Tantangan berikutnya datang dari Singapura ketika Persib harus melawan Lion City Sailors pada 10 Desember 2026.
Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki materi pemain berkualitas.
Salah satu pertandingan paling ditunggu adalah saat Persib menjamu raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim, pada 17 Desember 2026. Duel ini disebut sebagai salah satu laga “big match” di fase grup karena kedua tim sama-sama berstatus juara domestik di negaranya.
Memasuki tahun 2027, Persib masih harus menjalani dua laga penting. Mereka akan bertandang ke Kamboja menghadapi Svay Rieng FC pada 25 Februari, lalu menutup fase grup dengan menjamu wakil Vietnam, Cong An Hanoi FC pada 4 Maret 2027.
Sementara itu, skema fase gugur juga sudah ditentukan. Babak perempat final akan mempertemukan juara dan runner-up grup dengan sistem satu pertandingan saja.
Tim peringkat teratas dan kedua akan mendapat keuntungan tampil sebagai tuan rumah. Setelah itu, semifinal dan final akan digelar dengan format dua leg.
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