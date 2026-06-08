Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 9 Juni 2026 | 05.15 WIB

Jadwal Lengkap Persib Bandung di ASEAN Club Championship 2026/27: Tantangan Berat di Grup Neraka

Persib Bandung saat menerima gelar juara. (Persib) - Image

Persib Bandung saat menerima gelar juara. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan bakal menghadapi tantangan besar di ajang ASEAN Club Championship 2026/27. 

Berdasarkan jadwal yang beredar, Maung Bandung tergabung dalam grup yang dihuni sejumlah tim kuat Asia Tenggara, termasuk wakil Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Vietnam.

Laga perdana Persib akan langsung menguji kekuatan mereka saat bertandang ke markas Port FC pada 8 Oktober 2026. 

Setelah itu, Persib akan kembali ke kandang untuk menghadapi pemenang babak play-off pada 19 November 2026.

Tantangan berikutnya datang dari Singapura ketika Persib harus melawan Lion City Sailors pada 10 Desember 2026. 

Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki materi pemain berkualitas.

Salah satu pertandingan paling ditunggu adalah saat Persib menjamu raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim, pada 17 Desember 2026. Duel ini disebut sebagai salah satu laga “big match” di fase grup karena kedua tim sama-sama berstatus juara domestik di negaranya.

Memasuki tahun 2027, Persib masih harus menjalani dua laga penting. Mereka akan bertandang ke Kamboja menghadapi Svay Rieng FC pada 25 Februari, lalu menutup fase grup dengan menjamu wakil Vietnam, Cong An Hanoi FC pada 4 Maret 2027.

Sementara itu, skema fase gugur juga sudah ditentukan. Babak perempat final akan mempertemukan juara dan runner-up grup dengan sistem satu pertandingan saja. 

Tim peringkat teratas dan kedua akan mendapat keuntungan tampil sebagai tuan rumah. Setelah itu, semifinal dan final akan digelar dengan format dua leg.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Fakta Menarik Persib Bandung: Sepatu Michael Essien Made in Indonesia, Thom Haye Pakai Size XXL - Image
Sepak Bola Indonesia

Fakta Menarik Persib Bandung: Sepatu Michael Essien Made in Indonesia, Thom Haye Pakai Size XXL

Senin, 8 Juni 2026 | 04.05 WIB

Siapa Enriko Papa? Santer Dikabarkan Masuk Radar Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Siapa Enriko Papa? Santer Dikabarkan Masuk Radar Persib Bandung

Senin, 8 Juni 2026 | 00.11 WIB

Cuma 9 Laga di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Kini Dirumorkan Gabung Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Cuma 9 Laga di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Kini Dirumorkan Gabung Arema FC

Sabtu, 6 Juni 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik - Image
1

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

2

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

3

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

4

Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

7

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

8

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

9

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

10

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore