Muhammad Iqbal Bawa Semangat Baru PSIM Yogyakarta Taklukkan Persita Tangerang

Pemain PSIM Yogyakarta, M Iqbal. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Gelandang serang PSIM Yogyakarta, Muhammad Iqbal, menyatakan kesiapannya menghadapi laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 saat timnya menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4) sore.
Pemain asal Padang Pariaman itu menegaskan target utama tim adalah meraih tiga poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.
Iqbal menegaskan seluruh pemain sudah siap menghadapi pertandingan penting ini. Ia berharap bisa kembali dipercaya tampil sejak awal dan memberikan kontribusi maksimal.
“Melawan Persita, kita sudah siap untuk semuanya. Untuk laga nanti, semoga kita bisa petik tiga poin,” ujar Iqbal dengan optimistis dikutip dari ileague.id.
Pemain yang sebelumnya membela Semen Padang FC itu mengaku masih terus beradaptasi dengan sistem permainan PSIM.
Pada laga pekan ke-29 lalu, ia untuk pertama kalinya dipercaya masuk starting XI dan mengaku sempat merasakan sedikit grogi. Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya di laga berikutnya.
Di musim ini, Iqbal memang belum banyak mendapatkan menit bermain. Ia baru mencatatkan delapan penampilan dengan total 146 menit bersama Laskar Mataram.
Sementara itu, PSIM juga dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh pada laga nanti karena beberapa pemain harus absen.
Rahmatsho Rahmatzoda, Anton Fase, dan Fahreza Sudin masih dalam masa pemulihan cedera. Selain itu, Ezequiel Vidal dan Riyatno Abiyoso harus absen akibat akumulasi kartu kuning.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun