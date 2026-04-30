Kamis, 30 April 2026 | 19.45 WIB

Muhammad Iqbal Bawa Semangat Baru PSIM Yogyakarta Taklukkan Persita Tangerang

JawaPos.com - Gelandang serang PSIM Yogyakarta, Muhammad Iqbal, menyatakan kesiapannya menghadapi laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 saat timnya menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4) sore. 

Pemain asal Padang Pariaman itu menegaskan target utama tim adalah meraih tiga poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Iqbal menegaskan seluruh pemain sudah siap menghadapi pertandingan penting ini. Ia berharap bisa kembali dipercaya tampil sejak awal dan memberikan kontribusi maksimal.

“Melawan Persita, kita sudah siap untuk semuanya. Untuk laga nanti, semoga kita bisa petik tiga poin,” ujar Iqbal dengan optimistis dikutip dari ileague.id.

Pemain yang sebelumnya membela Semen Padang FC itu mengaku masih terus beradaptasi dengan sistem permainan PSIM. 

Pada laga pekan ke-29 lalu, ia untuk pertama kalinya dipercaya masuk starting XI dan mengaku sempat merasakan sedikit grogi. Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya di laga berikutnya.

Di musim ini, Iqbal memang belum banyak mendapatkan menit bermain. Ia baru mencatatkan delapan penampilan dengan total 146 menit bersama Laskar Mataram. 

Sementara itu, PSIM juga dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh pada laga nanti karena beberapa pemain harus absen. 

Rahmatsho Rahmatzoda, Anton Fase, dan Fahreza Sudin masih dalam masa pemulihan cedera. Selain itu, Ezequiel Vidal dan Riyatno Abiyoso harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
PSIM Siap Tempur Lawan Persita, Van Gastel Waspadai Situasi Bola Mati - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Siap Tempur Lawan Persita, Van Gastel Waspadai Situasi Bola Mati

Kamis, 30 April 2026 | 19.39 WIB

Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin

Kamis, 30 April 2026 | 13.31 WIB

Persita Tantang PSIM di Bantul, Pendekar Cisadane Berburu Kebangkitan dari Tren Negatif - Image
Sepak Bola Dunia

Persita Tantang PSIM di Bantul, Pendekar Cisadane Berburu Kebangkitan dari Tren Negatif

Kamis, 30 April 2026 | 13.28 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

