Muhammad Iqbal Bawa Semangat Baru PSIM Yogyakarta Taklukkan Persita Tangerang

JawaPos.com - Gelandang serang PSIM Yogyakarta, Muhammad Iqbal, menyatakan kesiapannya menghadapi laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 saat timnya menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4) sore.

Pemain asal Padang Pariaman itu menegaskan target utama tim adalah meraih tiga poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Iqbal menegaskan seluruh pemain sudah siap menghadapi pertandingan penting ini. Ia berharap bisa kembali dipercaya tampil sejak awal dan memberikan kontribusi maksimal.

“Melawan Persita, kita sudah siap untuk semuanya. Untuk laga nanti, semoga kita bisa petik tiga poin,” ujar Iqbal dengan optimistis dikutip dari ileague.id.

Pemain yang sebelumnya membela Semen Padang FC itu mengaku masih terus beradaptasi dengan sistem permainan PSIM.

Pada laga pekan ke-29 lalu, ia untuk pertama kalinya dipercaya masuk starting XI dan mengaku sempat merasakan sedikit grogi. Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya di laga berikutnya.

Di musim ini, Iqbal memang belum banyak mendapatkan menit bermain. Ia baru mencatatkan delapan penampilan dengan total 146 menit bersama Laskar Mataram.

Sementara itu, PSIM juga dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh pada laga nanti karena beberapa pemain harus absen.