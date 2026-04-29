Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 April 2026 | 13.22 WIB

Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali bersiap melanjutkan persaingan di papan atas BRI Super League 2025/26. Pada pekan ke-30, Banten Warriors dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Internasional Banten, Serang, Rabu (29/4/2026) sore.

Bermain di kandang sendiri membuat Dewa United mengusung target penuh poin demi menjaga peluang finis di posisi terbaik klasemen akhir musim.

Saat ini persaingan di papan atas berlangsung ketat, terutama untuk perebutan posisi empat besar.

Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menegaskan timnya tetap siap menghadapi pertandingan meski memiliki waktu persiapan yang cukup singkat.

Menurut pelatih asal Belanda itu, kondisi tersebut bukan alasan bagi skuadnya untuk tampil kurang maksimal.

Dalam sesi pre-match press conference di Dewa United Arena, Tangerang, Selasa (28/4/2026), dikutip dari dewaunitedfc.com Jan Olde memuji sikap dan mentalitas para pemainnya yang dinilai mampu memahami instruksi dengan baik.

Ia menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kekuatan utama Dewa United sepanjang musim ini.

Karena itu, dirinya optimistis para pemain bisa tetap tampil fokus menghadapi tekanan pertandingan yang semakin tinggi menjelang akhir kompetisi.

Selain itu, Jan Olde juga mengungkapkan bahwa timnya banyak belajar dari laga sebelumnya saat menghadapi Madura.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore