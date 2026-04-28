Siaran langsung dan Link Live Streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya: Duel Taktik di Tengah Paceklik!

Duel sengit Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali. (Arema FC)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB ini dipastikan berlangsung sengit sejak menit awal.
Green Force datang bukan dalam kondisi terbaik setelah perjalanan panjang yang melelahkan dari Maluku hingga Bali.
Situasi ini membuat fokus tim lebih banyak diarahkan pada pemulihan fisik ketimbang mematangkan strategi permainan.
Pelatih Bernardo Tavares secara terbuka mengakui tantangan yang dihadapi anak asuhnya menjelang laga krusial ini.
Ia menyebut kondisi pemain belum sepenuhnya ideal karena faktor kelelahan dan beberapa cedera yang masih menghantui skuad.
"Yah, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares dalam konferensi pers.
Atmosfer pertandingan tetap terasa panas meski digelar tanpa penonton di stadion. Dukungan moral tetap mengalir setelah Bonek dan Bonita hadir saat sesi latihan untuk memberikan semangat langsung kepada pemain.
“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan.” Ucapan itu menjadi sinyal kuat motivasi tim tetap terjaga.
Namun, realitas di lapangan tak bisa diabaikan begitu saja karena beberapa pemain belum mencapai kondisi 100 persen.
