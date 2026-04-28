Marcos Santos Bongkar Cara Jinakkan Strategi Bernardo Tavares! Arema FC Siap Redam Persebaya Surabaya

Pelatih Marcos Santos yakin Arema FC siap menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. (Arema FC)
JawaPos.com — Laga panas Derbi Jawa Timur kembali memanas saat Arema FC bersiap menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Super League 2025/26. Pertemuan ini bukan sekadar adu gengsi, tapi juga pertarungan strategi dua pelatih dengan filosofi yang bertolak belakang.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, tak menutup mata terhadap kualitas lawan yang akan dihadapi. Ia bahkan secara terbuka memuji pengalaman Bernardo Tavares dalam meracik permainan efektif dan disiplin.
Menurut Marcos Santos, Persebaya Surabaya merupakan tim dengan struktur permainan yang rapi dan sulit ditembus. Hal itu membuatnya harus menyiapkan pendekatan berbeda agar timnya tidak terjebak dalam permainan lawan.
Baca Juga:AC Bus Sempat Mati! Panpel Arema FC Klarifikasi Bongkar Kendala Transportasi Persebaya Surabaya di Bali
“ Tavares adalah pelatih berpengalaman. Ia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif,” kata pelatih asal Brasil itu.
Pernyataan tersebut menunjukkan respek tinggi sekaligus kewaspadaan terhadap kekuatan Green Force.
Bernardo Tavares memang dikenal dengan pendekatan pragmatis yang mengutamakan hasil. Filosofi ini terbukti ampuh saat ia sukses membawa PSM Makassar meraih gelar, berkat kombinasi pertahanan solid dan transisi cepat.
Gaya bermain seperti itu membuat Persebaya Surabaya kerap tampil efisien tanpa harus mendominasi penguasaan bola. Mereka lebih menunggu momen untuk menyerang cepat dan menghukum kesalahan lawan.
Baca Juga:Rekor 7 Tahun Tak Terkalahkan! Arief Catur Optimistis Persebaya Surabaya Libas Arema FC di Derbi Jawa Timur
Melihat karakter tersebut, Marcos Santos berusaha merespons dengan strategi yang lebih progresif. Ia ingin Arema FC tampil lebih berani dan tidak hanya bertahan seperti pada laga sebelumnya.
Saat menghadapi Persib, Arema FC cenderung bermain disiplin dengan fokus pada pertahanan. Namun kali ini, pendekatan itu akan sedikit diubah dengan tekanan lebih tinggi sejak awal pertandingan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!