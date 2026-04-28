Marcos Santos Bongkar Cara Jinakkan Strategi Bernardo Tavares! Arema FC Siap Redam Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Laga panas Derbi Jawa Timur kembali memanas saat Arema FC bersiap menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Super League 2025/26. Pertemuan ini bukan sekadar adu gengsi, tapi juga pertarungan strategi dua pelatih dengan filosofi yang bertolak belakang.

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, tak menutup mata terhadap kualitas lawan yang akan dihadapi. Ia bahkan secara terbuka memuji pengalaman Bernardo Tavares dalam meracik permainan efektif dan disiplin.

Menurut Marcos Santos, Persebaya Surabaya merupakan tim dengan struktur permainan yang rapi dan sulit ditembus. Hal itu membuatnya harus menyiapkan pendekatan berbeda agar timnya tidak terjebak dalam permainan lawan.

“ Tavares adalah pelatih berpengalaman. Ia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif,” kata pelatih asal Brasil itu.

Pernyataan tersebut menunjukkan respek tinggi sekaligus kewaspadaan terhadap kekuatan Green Force.

Bernardo Tavares memang dikenal dengan pendekatan pragmatis yang mengutamakan hasil. Filosofi ini terbukti ampuh saat ia sukses membawa PSM Makassar meraih gelar, berkat kombinasi pertahanan solid dan transisi cepat.

Gaya bermain seperti itu membuat Persebaya Surabaya kerap tampil efisien tanpa harus mendominasi penguasaan bola. Mereka lebih menunggu momen untuk menyerang cepat dan menghukum kesalahan lawan.

Melihat karakter tersebut, Marcos Santos berusaha merespons dengan strategi yang lebih progresif. Ia ingin Arema FC tampil lebih berani dan tidak hanya bertahan seperti pada laga sebelumnya.