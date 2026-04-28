Janji Bernardo Tavares ke Bonek dan Bonita! Persebaya Surabaya Target Menang Lawan Arema FC di Derbi Jawa Timur

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan satu misi jelas saat menghadapi Arema FC: menang dan membawa pulang kebanggaan untuk Bonek dan Bonita. Laga Derbi Jawa Timur kali ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan gengsi dan harga diri.

Persebaya Surabaya akan menghadapi laga krusial melawan Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026).

Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.

Atmosfer boleh terasa berbeda karena tanpa suporter di stadion, tetapi tensi pertandingan dipastikan tetap panas. Rivalitas panjang antara kedua tim selalu menghadirkan cerita emosional di setiap pertemuan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak menutupi ambisi besar timnya dalam laga ini. Ia ingin anak asuhnya tampil maksimal dan menghadirkan kebahagiaan bagi para pendukung setia.

“Kami tahu Arema adalah tim yang bagus. Mereka sedang dalam performa yang baik dan mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Pernyataan itu menegaskan jika laga ini tidak akan berjalan mudah bagi Green Force.

Arema FC memang datang dengan tren yang cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Singo Edan tersebut mampu mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan.