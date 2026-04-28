Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 13.23 WIB

Janji Bernardo Tavares ke Bonek dan Bonita! Persebaya Surabaya Target Menang Lawan Arema FC di Derbi Jawa Timur

Skuad Persebaya Surabaya bertekad meraih kemenangan atas Arema FC demi membahagiakan Bonek dan Bonita di Derbi Jawa Timur. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan satu misi jelas saat menghadapi Arema FC: menang dan membawa pulang kebanggaan untuk Bonek dan Bonita. Laga Derbi Jawa Timur kali ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan gengsi dan harga diri.

Persebaya Surabaya akan menghadapi laga krusial melawan Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026).

Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.

Atmosfer boleh terasa berbeda karena tanpa suporter di stadion, tetapi tensi pertandingan dipastikan tetap panas. Rivalitas panjang antara kedua tim selalu menghadirkan cerita emosional di setiap pertemuan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak menutupi ambisi besar timnya dalam laga ini. Ia ingin anak asuhnya tampil maksimal dan menghadirkan kebahagiaan bagi para pendukung setia.

“Kami tahu Arema adalah tim yang bagus. Mereka sedang dalam performa yang baik dan mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Pernyataan itu menegaskan jika laga ini tidak akan berjalan mudah bagi Green Force.

Arema FC memang datang dengan tren yang cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Singo Edan tersebut mampu mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan.

Catatan tersebut menjadi alarm bagi Persebaya Surabaya agar tidak lengah. Apalagi dalam laga derbi, faktor mental dan momentum sering kali menjadi penentu hasil akhir.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore