Rendy Sanjaya Percaya Diri Hadapi Borneo FC, Persik Kediri Bidik Poin Penting di Kandang

JawaPos.com–Laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 akan menjadi ujian penting bagi Persik Kediri saat menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4).

Pertandingan Persik Kediri vs Borneo FC ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa misi besar untuk menjaga target masing-masing di papan klasemen super league. Persik Kediri membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi mereka.

Hingga pekan ke-29, Macan Putih masih tertahan di peringkat ke-12 dengan koleksi 33 poin. Situasi tersebut membuat kemenangan di kandang menjadi target utama agar mereka bisa menjauh dari tekanan di papan bawah.

Di sisi lain, Borneo FC datang dengan ambisi besar untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini. Pesut Etam kini berada di posisi kedua klasemen dengan 66 poin, jumlah yang sama dengan pemuncak klasemen, Persib Bandung. Karena itu, kehilangan poin di Kediri bisa menjadi kerugian besar bagi tim asal Samarinda tersebut.

Pertandingan nanti juga menjadi sorotan bagi bek muda Persik Kediri Rendy Sanjaya. Dalam dua pekan terakhir, pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif dan berhasil mencuri perhatian lewat performa konsisten di lini pertahanan maupun saat membantu serangan.

Rendy baru saja meraih sejumlah penghargaan individu. Gol jarak jauhnya ke gawang Madura United FC terpilih sebagai gol terbaik pekan ke-27.

Tidak hanya itu, dia juga dinobatkan sebagai Player of the Match saat Persik menghadapi Persita pada pekan ke-28. Penampilan apik tersebut semakin lengkap setelah dirinya terpilih sebagai Best Young Player di pekan yang sama.

Meski sedang menikmati performa terbaik, Rendy memilih tetap fokus dan tidak ingin cepat puas dengan pencapaiannya sejauh ini.