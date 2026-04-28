Bintang Persija Dony Tri Pamungkas Blak-blakan! Lebih Tertarik Abroad ke Asia Meski Masuk Radar Klub Anyar Polandia

Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Bintang Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas mengaku sangat ingin berkarir ke luar negeri. Jika diberi pilihan, Dony lebih memilih memuai karier di Asia ketimbang langsung ke Eropa.
Nama Dony mendadak menjadi sorotan dalam beberapa hari tekahir. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan masuk radar klub tersukses Polandia, Legia Warszawa.
Menjawab rumor yang beredar, Dony mengaku tidak tahu-menahu. Dia menyerahkan urusan tersebut kepada agen dan manajemen Persija Jakarta. Karena baginya, yang terpenting saat ini adalah fokus bersama Macan Kemayoran.
”Jujur, saya tidak tahu. Mungkin itu urusan manajemen dengan agen saya. Saya sekarang hanya fokus kepada saya dan tim Persija,” kata Dony saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com usai laga melawan Persis Solo, Senin (27/4).
Meski demikian, Dony mengaku sangat ingin berkarir di luar negeri. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu tak ingin menyia-nyiakan jika mendapat peluang untuk abroad.
Andai bisa memilih, Dony justru mengaku ingin abroad ke klub Asia, bukan Eropa. Dia menilai masih perlu mengasah kemampuan. Berkarir di negara Asia dirasa menjadi pilihan yang tepat sebelum memutuskan untuk pindah ke Benua Biru.
”Mungkin saya kira di Asia dulu, dan setelah saya di Asia bisa berkembang lagi, setelah itu mungkin bisa ke Eropa,” ungkap Dony.
Awal mula rumor Dony sedang dipantau Legia Warszwa dihembuskan akun X salah satu media sepak bola Polandia @MarkajTopNews. Media tersebut bahkan mengklaim klub tersukses Polandia itu sudah memantau Dony dalam beberapa bulan terakhir.
Persija Jakarta sudah memagari Dony rapat-rapat dengan kontrak hingga 2028. Artinya, jika memang Legia Warszawa atau klub lain serius menginginkan jasa pemain berusia 21 tahun itu, mereka harus merogoh koceknya.
